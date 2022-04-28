房屋稅5月開徵 台中件數增加最多

房屋稅將於5月1日開徵，今年全國開徵件數達916萬件，稅額834億元，分別年增1.27%、3.04%。其中，台中市由於重劃區開發，件數成長約1.9萬件，是全台成長最多；台北市由於分年緩漲房屋標準單價，稅額年增約7.6億元，冠居全台。

台南市財政稅務局長陳柏誠表示，包括台南、高雄、桃園、台中、新竹縣市等地方政府，都預計自2022年7月1日起施行「囤房稅」，預估明年5月開徵的房屋稅，非自住住家用房屋的稅額成長會較為顯著。

此外公益出租人享有房屋稅優惠，可適用1.2%稅率，無戶數限制，全國已核准9.5萬件。

財政部今(28)日委由台南市政府財政稅務局辦理房屋稅開徵記者會，陳柏誠提醒，各地方稅捐稽徵機關在4月中旬已陸續寄出繳款書，繳納期限至5月31日止，若逾期繳納，每逾三日加徵滯納金1%，最高加徵至10%，提醒納稅人如期繳納。

財政部提醒，所得稅結算申報是全民一律延長至6月底，但房屋稅繳納期限仍維持至5月底，除非納稅人受新冠肺炎疫情影響，在繳納期間接受治療、隔離或檢疫，繳納期限才會延長到6月30日。

而納稅人若受疫情影響，無法在規定繳納期間內繳清稅捐者，可依稅捐稽徵法相關規定，申請延期或分期繳稅，最多延期一年、分期三年，協助納稅人度過難關。