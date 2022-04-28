財政部：藥局代售徵用之快篩試劑 免開統一發票
家用快篩試劑實名制今（28）日上路，財政部今日表示，健保藥局依政府規定價格代售徵用的新冠肺炎快篩試劑，包裝有「政府專用」貼紙，所取得的款項全數交該委託機關解繳公庫者，依傳染病防治法規定，免徵營業稅，免開立統一發票。
此外健保藥局辦理前開業務向政府機關收取的手續費，是屬藥師、藥劑生配合供應防疫物資提供專業性勞務之收入，依加值型及非加值型營業稅法第3條第2項但書規定，非屬營業稅課稅範圍，免開立統一發票 。
財政部說明，指揮中心昨(27)日宣布快篩試劑自今日上路，為提供充足防疫物資，滿足防疫需求，財政部配合指揮中心防疫政策，依傳染病防治法第55條發布解釋令，釋明藥局代售徵用快篩試劑免課營業稅，期減輕民眾負擔，降低疫情擴散之機會。
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