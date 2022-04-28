稅單壓力大？繳稅選悠遊付幫您減壓

牌照稅之後，房屋稅及綜合所得稅接踵而來，面對稅單壓力大嗎？悠遊付針對綜所稅、房屋稅都提供具吸引力的回饋方案，幫您減輕你肩膀上的壓力。

悠遊付今年首度加入綜所稅支付工具，除了有回饋之外還有抽獎活動，自5月1日至5月31日止，使用悠遊付錢包繳納所得稅及任一筆不限金額消費，即享所得稅繳稅金額3%回饋金，每悠遊付帳戶最高回饋600元，限量3萬名，且只要使用悠遊付繳納綜所稅，即可參加抽獎，獎品包括iPhone 13 256G、iPad Pro 12.9吋、Air Pod等多樣熱門蘋果(Apple)商品。悠遊卡公司提醒，使用悠遊付繳納綜所稅，記得先儲值足夠金額至悠遊付錢包中，以便繳納稅款。

同場加映的房屋稅回饋方案，自4月24日起至6月5日止，以悠遊付繳納房屋稅，累計滿4,000元及任一筆不限金額消費，即贈200元現金回饋券(限量4萬名)，累計滿8,000元，即贈500元現金回饋券(限量6,000名)。

除了悠遊付提供的回饋之外，悠遊付攜手四大銀行讓回饋加碼再加碼，只要你收到基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、屏東縣、台東縣的房屋稅單，就可以透過悠遊付APP，在首頁點選「7%房屋稅」後，掃描三段式條碼輕鬆繳稅。