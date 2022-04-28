快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

配合環境永續 財政部：將評估碳稅推動的必要性

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
為推動2050年淨零碳排及因應歐盟碳邊境調整機制，環保署最快擬於2024年徵收碳費。示意圖/美聯社
為推動2050年淨零碳排及因應歐盟碳邊境調整機制，環保署最快擬於2024年徵收碳費。示意圖/美聯社

為推動2050年淨零碳排及因應歐盟碳邊境調整機制，環保署最快擬於2024年徵收碳費，學界及民間團體呼籲「短期碳費、長期碳稅」，但財政部過去態度都是「先以碳費為主、暫時不課碳稅」，財政部今天則表示，會評估碳稅推動的必要性。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉辦「氣候變遷法修法公聽會」，許多學者跟民間團體重申，財政部應思考收取碳稅的可行性，收費對象更全面、稅收運用也會更彈性。

財政部賦稅署組長李志忠表示，碳稅跟碳費其實都是碳定價的價格工具，依據這段期間徵集意見，希望都是不要重複課徵，環團及立委也提出「短期碳費、長期碳稅」的看法，學者也提到用「碳稅取代碳費」， 意見都非常寶貴跟重要，財政部會針對必要性跟可行性，審慎評估碳稅推動的必要性，讓稅的制度可以跟環境永續、經濟發展、能源轉型做配合。

財政部 氣候變遷 立法院

延伸閱讀

申報綜所稅 延長至6月底

建商壓低售屋價避稅 將補徵

政策急轉彎 財政部：報稅期限延至6月30日

碳盤查有3種計算機 企業霧煞煞 環保署：5月中旬提指引

相關新聞

房屋稅5月開徵 六都稅額占八成

111年期房屋稅5月開徵，台南市財政稅務局長陳柏誠表示，全國房屋稅開徵件數總計916.18萬件、稅額834.54億元，較...

財部：藥房販售政府代徵快篩試劑 免營業稅

財政部今天宣布，健保藥局及地方政府衛生局於疫情指揮中心成立期間，受政府機關委託，依政府機關規定價格代售徵用的新冠肺炎家用...

香檳降關稅 法國在台協會、國會議員致謝台灣

立法院三讀通過海關進口稅則修正案，將香檳關稅由現行百分之20降至百分之10。民進黨立委林楚茵今指出，有收到來自法國在台協...

稅單壓力大？繳稅選悠遊付幫您減壓

牌照稅之後，房屋稅及綜合所得稅接踵而來，面對稅單壓力大嗎？悠遊付針對綜所稅、房屋稅都提供具吸引力的回饋方案，幫您減輕你肩...

配合環境永續 財政部：將評估碳稅推動的必要性

為推動2050年淨零碳排及因應歐盟碳邊境調整機制，環保署最快擬於2024年徵收碳費，學界及民間團體呼籲「短期碳費、長期碳...

配合財部延長繳稅 台新銀：繳稅優惠延長至6月底

昨(27)日本土個案數新增8,822例，中央流行疫情指揮中心預計今(28)日全台單日新增確診人數將突破萬人。財政部27日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。