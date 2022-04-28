配合環境永續 財政部：將評估碳稅推動的必要性

為推動2050年淨零碳排及因應歐盟碳邊境調整機制，環保署最快擬於2024年徵收碳費，學界及民間團體呼籲「短期碳費、長期碳稅」，但財政部過去態度都是「先以碳費為主、暫時不課碳稅」，財政部今天則表示，會評估碳稅推動的必要性。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉辦「氣候變遷法修法公聽會」，許多學者跟民間團體重申，財政部應思考收取碳稅的可行性，收費對象更全面、稅收運用也會更彈性。

財政部賦稅署組長李志忠表示，碳稅跟碳費其實都是碳定價的價格工具，依據這段期間徵集意見，希望都是不要重複課徵，環團及立委也提出「短期碳費、長期碳稅」的看法，學者也提到用「碳稅取代碳費」， 意見都非常寶貴跟重要，財政部會針對必要性跟可行性，審慎評估碳稅推動的必要性，讓稅的制度可以跟環境永續、經濟發展、能源轉型做配合。