配合財部延長繳稅 台新銀：繳稅優惠延長至6月底
昨(27)日本土個案數新增8,822例，中央流行疫情指揮中心預計今(28)日全台單日新增確診人數將突破萬人。財政部27日晚間表示，因應疫情緊張，將全面延長所得稅報稅期限，從原本的5月31日延至6月30日。
台新銀行表示，因應COVID-19疫情，財政部發布針對特定情形納稅義務人報稅時程延長規定，符合三條件「接受治療、隔離或檢疫」的民眾，申報綜合所得稅、營利事業所得稅的日期，可延長至6月30日。台新銀亦指出，全力支持政府政策，5月繳稅優惠方案將配合財政部延長至6月底。
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