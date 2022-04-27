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防範冒名報關 海關新增企業簡易報單主動通知服務

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

企業與海外文書往返，偶爾也會採用簡易報單方式通關。為防範企業遭冒名報關，關務署今（27）日表示，海關近期已新增企業進口快遞簡易報單主動通知服務，業者可自行申請，快遞貨物通關時將收到電子郵件通知。

企業進口貨物，一般而言多須採「進口報單」申報，關務署表示，對於一般進出口報單收單或放行等通知訊息，海關過去早已實施可由企業設定接收的機制，如今再擴增到快遞簡易報單，可提升通關資訊透明度，維護廠商權益。

通常企業採快遞簡易報單方式通關，大多為商業文件，例如貿易文件、發票、提貨單等為大宗；另外也可能是進口樣品、贈品、宣傳品等；或小型公司輸入完稅價格5萬元以下商品，且不涉及輸出入規定等情況。

簡易報單多以一般民眾網購快遞貨物為大宗，目前已透過EZ WAY實名認證APP，有效遏止大部分冒名報關情形；而企業簡易報單約占不到一成，但過去也曾發現有企業被冒用統編報關，因此關務署強化服務，歡迎業者可善加利用。

關務署副署長蘇淑貞表示，業者可上關港貿單一窗口網站，直接線上設定使用，未來以該企業統編辦理簡易報單通關者，系統就會發送電子郵件主動通知企業。

海關 網購 APP

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