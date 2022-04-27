報稅全面延長？ 財長：已經有所準備、會滾動檢討

報稅季即將展開，藍綠立委今（27）日在立法院皆呼籲財政部全面延長報稅期間，財政部長蘇建榮表示，會滾動式檢討，去年、前年皆有經驗，今年也有所準備，他強調自己並非「鐵板一塊」不知變通，一定會視情況做適當處理，確診人數是指標之一。

立法院財政委員會今天審查稅捐稽徵法修正草案，不分藍綠多位立委包括國民黨立委賴士葆、羅明才、民進黨立委郭國文、林楚茵、高嘉瑜、江永昌等，皆在質詢時關注報稅期間是否延長等問題。

蘇建榮回應，今年疫情跟去年不太一樣，去年隔離人數較少，隔離通知書可馬上發出去，但今年案件較多，這種情況下，確診人數越來越多，會進一步思考是否通案延長到6月底。

蘇建榮表示，不是沒有在思考通案延長，隨時都有在思考，是否通案延長一個月，目前會觀察疫情指揮中心是否有加嚴管制措施，以及確診人數也是判斷指標之一，一旦有決定會立刻公告周知。

財政部因應疫情，昨日已公告針對因新冠肺炎疫情接受治療、隔離、檢疫，無法在5月底前完成申報繳納稅捐，可延長申報繳納期限，但尚未公告通案性延長，目前正在滾動式檢討。