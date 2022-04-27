5月報稅注意！4大變化＋3大亮點看過來

5月報稅季在即，財政部日前舉辦「110年度綜所稅開徵記者會」，說明今（111）年報稅主要有4大變化，包括：基本生活費提高、未上市櫃證交所得要計稅、房地合一2.0新制規定及稅務紓困優惠等，提醒納稅義務人在報稅時需特別留意。

用基本生活費「差額」來減稅 約有229萬戶適用

說到今年個人報稅新制在計算上有4項改變，首先在每人每年基本生活費部分，從新台幣18.2萬元提高至19.2萬元，如果每家戶的基本生活費總和「超過」各項免稅額與扣除額總和（不包括薪扣額）者，其「差額」可以用來抵稅，初估約有229萬戶民眾可適用，為歷年來最大調幅。

其次在未上市櫃證交所得要計稅部分，如果在去（110）年有買賣未上市櫃股票賺取價差者，那麼今年報稅就必須設算最低稅負，如果個人最低稅負「超過」綜所稅負，則需補繳差額稅款。據了解，對於投資未上市櫃公司的民眾來說，這點可能是今年最需留意的最大關鍵。

第三在房地合一2.0新制規定部分，財政部說明，新制自去年7月1日上路後，即增列預售屋買賣交易等項目，如果是從去年1月1日至6月30日期間的買賣交易，仍屬於舊制財產交易所得，也就是房市投資人必須在今年報稅季列入、申報綜所稅。

最後在稅務紓困優惠部分，除了去年持續提供包括：防疫補貼或是五倍券等免稅、企業給付防疫假薪資加倍抵稅等措施外，另有特定執行業務者費用率提高等利多，尤其是「醫事人員」屬於防疫最前線，不需文件即可全面適用費用率以117.5％加成抵稅，至於其他執行業務者則必須附上收入減少3成的證明，其費用率才能以112.5％加成抵稅。

「手機報稅2.0」預估適用戶數上看百萬戶

在了解完今年報稅有4大新制後，財政部另特別強調，今年報稅有3大亮點值得一提：手機報稅2.0、臨櫃報稅取號系統開放3日內取號及線上AI稅務智能客服等。

鑒於近來疫情持續升溫，本土確診病例數屢創新高，推動居家報稅取代過往臨櫃報稅成為今年報稅的重點措施之一，財政部擴大推出手機報稅2.0增列編修功能，預估適用戶數上看百萬戶。

據財政部表示，今年手機報稅2.0採取分流機制，特別是所得單純、不用編修資訊者，像是一般受薪階級上班族等，可以直接使用「簡化版」頁面即能完成申報；另外針對有需要增列扶養親屬、編修所得額與扣除額者，財政部將其導流至「編修模式」頁面即能編輯各項資料。

最後，財政部再針對去年剛結婚的新人，提供更便利的報稅服務：原本是不同的兩人，在結婚之後，就要算是同一個申報戶，納稅義務人及其配偶可以選擇合併申報或是分開申報，只要選擇划算的即可，不過僅限於結婚當年度適用，之後的年度原則上都要合併報稅。