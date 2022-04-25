合庫信用卡大手筆 提供繳納綜所稅最高0.25%回饋

每年5月為繳稅旺季，各大銀行皆卯足全力提供各式繳納優惠如滿額禮、分期優惠、延後繳款等，以進一步有效服務客戶。

合作金庫銀行表示，今年提供信用卡繳納綜所稅皆免手續費，並提供二大優惠供選擇。一、不分期最高享0.25%現金回饋：繳納綜所稅並新增一筆一般消費且至合庫app完成限額登錄，可享0.2%現金回饋，單筆達30萬元以上享0.25%現金回饋，上限10萬元。二、分期優惠0利率再享分期禮：單筆3,000元以上提供3、6、9分期0利率，使用台灣PAY掃碼繳納或單筆稅額30萬元以上享12期0利率，還可獲App專屬分期禮超商禮券50元等。

如使用台灣Pay信用卡掃碼繳納，依繳納金額級距再享加碼獲超商禮券100元或即享券300元。如使用信用卡繳納綜所稅，國稅局統一於6月上旬入帳，運用信用卡「結帳日」，不必拖到最後一天申報，就能延後至7月下旬付帳，可讓資金更靈活運用。

合作金庫表示，以小資族繳稅金額5,000元估算，用合庫信用卡台灣Pay掃碼繳納並申請分期，可獲超商禮券100元+50元共計150元，相當3％高額回饋。如為繳稅200萬元以上之大戶，選擇不分期並以台灣Pay掃碼繳納，可獲0.25%現金回饋5,000元及即享券300元，歡迎大家使用合庫繳納綜所稅。

合作金庫指出國稅局今年進一步推出「手機報稅2.0」服務，除原可下載所得及扣除額資料，再新增編修扶養親屬完整報稅功能，合作金庫也積極配合政府政策，提供民眾手機申報綜合所得稅後，可直接連結至合庫行動網銀選擇信用卡/金融卡繳納稅款完成報稅，大大提升報稅的便利性。