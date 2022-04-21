綜所稅653萬申報戶注意！今年報稅有六大利多

5月報稅季將至，財政部今（21）日舉行所得稅結算申報宣導記者會，賦稅署表示，預估今年個人綜合所得稅申報戶約653萬戶，營利事業所得稅結算申報約99萬件，而在去年企業獲利成長下，兩稅目自繳稅額都可望略微成長。

至於今年所得稅結算申報期間，賦稅署長許慈美表示，目前仍暫維持一個月，並隨疫情發展調整，預計5月15日前會再檢討，若疫情指揮中心有禁止集會、防疫升級，才會考慮延長申報期間。

南區國稅局長盧貞秀表示，今年綜所稅有六大報稅利多，包含調高基本生活費至19.2萬元、政府發放振興五倍券免納所得、受疫情影響執行業務者調增費用率、調高公益出租人免稅優惠、軍公教退撫基金或自提儲金提繳當年度免稅等。

財政資訊中心主任張文熙表示，去年首度推出手機報稅，約83萬人次使用，今年功能再升級，可自行增刪申報戶成員，也可編輯扣除額資料，並新增可利用行動支付或電子支付帳戶方式繳稅，期待使用人次可突破百萬人。

賦稅署表示，去年5月共約645萬戶辦理綜所稅結算申報，稅額約1,900億元；營所稅則共約99萬件，總自繳稅額約4,606億元，包含營所稅、未分配盈餘稅、境外電商營所稅等。

許慈美表示，按照往年平均成長率來看，綜所稅今年申報戶數預估將成長到653萬件，營所稅件數則大致持平約99萬件，但稅額應該都會增加，增加幅度尚難評估。

不過據了解，去年上市櫃公司獲利成長，對於今年所得稅而言將是利多，稅收成長可期。

許慈美表示，今年寄送紙本稅額試算通知書的條件有調整，若去年採線上回復試算，或自行採網路報稅、手機報稅的案件，代表納稅人具備資訊能力，今年就不再寄送紙本，希望達到節能減碳、降低成本，估算今年在這部分省下2,000萬預算。

也因為排除掉自行採網路申報者，今年適用稅額試算件數僅235萬件，比去年減少約三分之一。

仍適用稅額試算者，國稅局會在4月23日起寄發通知書，納稅人可留意。