首季賦稅收入4827億 綜所稅增加最多、貨物稅短收最多

主計總處發布國情統計，今年前三個月賦稅收入4827億元，較去年同期增加155億元、3.3%，其中綜合所得稅增加136億元、15.4%最多，貨物稅則因政府穩定物價，調降汽柴油貨物稅，減少77億元、17.9%最多。

主計總處表示，根據財政部初步統計，111年3月全國賦稅收入實徵淨額2027億元，年增0.9%(+18億元)；累計1-3月實徵淨額4827億元，年增3.3%(+155億元)。

1-3月主要稅目實徵淨額與去年同期相較，以綜合所得稅、營利事業所得稅及營業稅增加較多，其中 綜合所得稅年增15.4%(+136億元)最多，主因薪資及盈餘分配所得扣繳稅款與房地合一課徵所得稅增加所致；營利事業所得稅因自繳稅額、延分期案件繳納稅額增加，以及去年有大額退稅，年增96.7%(+79億元)；營業稅增3.3%(+53億元)，主因進口電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品等稅額增加，以及外銷零稅率申請退稅增加交互影響所致。

至於1-3月較去年同期減少主要稅目為貨物稅及證券交易稅，其中貨物稅因政府為穩定物價，調降汽、柴油貨物稅及進口車稅額減少，減 17.9%(-77億元)；證券交易稅減10.2%(-57億元)，係因上市櫃股票平均每日成交值3630億元，年減9.4%(上年同期為4007億元)所致。