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首季歲入4094億元 執行率112.5%

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

財政部國庫署今（20）日公布第1季中央政府總預算歲入，累計實收4,094億元，年增近3%，執行率達112.5%。展望第2季歲入表現，國庫署副署長顏春蘭表示，仍要持續關注國內疫情變化及俄烏戰爭變數。

中央歲入主要分為稅課收入及非稅課收入，又以前者為大宗。稅收方面，中央累計實收3,243億元，執行率113.2%，主因綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅成長，同時貨物稅、證交稅減少等正負因素所致。

非稅課收入包含營業盈餘及事業收入、財產收入、規費、罰賠款等，首季收入851億元，執行率109.6%，執行率達標的主因包括交通部鐵道發展基金賸餘繳庫、國產署桃園航空城區段徵收收入、國防部專案國外採購退匯等。

顏春蘭表示，綜觀今年中央政府總預算首季歲入整體執行情形尚符預期，不過考量目前國內疫情變化及俄烏戰爭影響，對整體歲入執行增添不確定性，國庫署將持續關注疫情及國際政經情勢發展，審慎評估相關事件對歲入影響情形適時因應。

對於明年總預算編列是否會受俄烏戰爭影響，顏春蘭表示，依規定總預算案應在8月底前送到立法院，距今尚有三、四個月，會持續觀察國際情勢發展。

疫情 所得稅 國產署 財政部

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