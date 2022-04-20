疫情與俄烏情勢恐影響歲入 財部：審慎評估因應

財政部國庫署今天公布今年第一季中央政府總預算歲入執行結果，實收4094億元，預算達成率（累計實收數／全年預算數）18.1%，執行率（累計實收數／累計分配預算數）112.5%，比去年同期增加115億元。國庫署副署長顏春蘭表示，第一季歲入執符合預期，考量目前國內疫情變化及俄烏戰爭影響，增添歲入執行的不確定性，將持續關注疫情及國際政經情勢發展，審慎評估對歲入影響以適時因應。

顏春蘭表示，針對歲入執行的不確定性，疫情方面，近日本土案例比較多，民眾可能無法像之前一樣自由的在外消費 ，商家可能因此受影響；俄烏情勢方面，地緣政治的風險導致股市波動幅度大，台灣又比較容易受到影響。

針對第一季的中央政府歲入情形，顏春蘭說，稅課實收3243億元，預算達成率17%、執行率113.2%，較去年同期增加65億元，主要是綜合所得稅、營利事業所得稅及營業稅分別增加90億元、71億元及29億元，但貨物稅及證交稅分別減少69億元及57億元，以及其他稅課收入增減互抵結果。

至於營業盈餘及事業收入、財產收入、規費、罰賠款等非稅課收入為851億元，預算達成率23.4%、執行率109.6%，較去年同期增加50億元。國庫署統計，營業盈餘及事業收入為586億元、年增12億元；財產收入78.5億元、年增13億元約19%；規費66.9億元；罰賠款收入42.4億元；其他收入77.4億元。