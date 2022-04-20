快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

疫情與俄烏情勢恐影響歲入 財部：審慎評估因應

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部。圖／本報資料照片
財政部。圖／本報資料照片

財政部國庫署今天公布今年第一季中央政府總預算歲入執行結果，實收4094億元，預算達成率（累計實收數／全年預算數）18.1%，執行率（累計實收數／累計分配預算數）112.5%，比去年同期增加115億元。國庫署副署長顏春蘭表示，第一季歲入執符合預期，考量目前國內疫情變化及俄烏戰爭影響，增添歲入執行的不確定性，將持續關注疫情及國際政經情勢發展，審慎評估對歲入影響以適時因應。

顏春蘭表示，針對歲入執行的不確定性，疫情方面，近日本土案例比較多，民眾可能無法像之前一樣自由的在外消費 ，商家可能因此受影響；俄烏情勢方面，地緣政治的風險導致股市波動幅度大，台灣又比較容易受到影響。

針對第一季的中央政府歲入情形，顏春蘭說，稅課實收3243億元，預算達成率17%、執行率113.2%，較去年同期增加65億元，主要是綜合所得稅、營利事業所得稅及營業稅分別增加90億元、71億元及29億元，但貨物稅及證交稅分別減少69億元及57億元，以及其他稅課收入增減互抵結果。

至於營業盈餘及事業收入、財產收入、規費、罰賠款等非稅課收入為851億元，預算達成率23.4%、執行率109.6%，較去年同期增加50億元。國庫署統計，營業盈餘及事業收入為586億元、年增12億元；財產收入78.5億元、年增13億元約19%；規費66.9億元；罰賠款收入42.4億元；其他收入77.4億元。

顏春蘭指出，營業盈餘方面，主要是拜交通部基金剩餘繳庫數進帳之賜；財產收入方面，則是因為國產署在桃園航空城區段徵收有16億元收入；至於其他收入年增率58%，是因為國防部的一項專案有款項退回（結餘款）與匯差造成的退匯款餘款。

今年第一季中央政府總預算歲入執行概況。圖／國庫署提供
今年第一季中央政府總預算歲入執行概況。圖／國庫署提供
今年第一季中央政府總預算歲入執行概況。圖／國庫署提供
今年第一季中央政府總預算歲入執行概況。圖／國庫署提供

疫情 所得稅 財政部

延伸閱讀

擔心成俄烏戰爭制裁對象 俄國買家狂買「這城市」房地產

3月外銷訂單首站上600億大關 估4月黑天鵝影響加劇

賣厝阿明／為什麼代書跟我收了代書費，還要再預收規費呢？

俄烏戰爭傳迫中國修改攻台劇本 邱國正：密切注意

相關新聞

疫情與俄烏情勢恐影響歲入 財部：審慎評估因應

財政部國庫署今天公布今年第一季中央政府總預算歲入執行結果，實收4094億元，預算達成率（累計實收數／全年預算數）18.1...

政府查屯房大戶逃漏稅 熱區在這裡

財政部賦稅署公布針對持有10戶以上的屯房大戶查稅結果，全國五區國稅局中，補稅人數和金額最多的都是北區國稅局，分別為326...

資產閒置 折舊不可間斷

營利事業固定資產閒置不用，依規定仍應繼續按原方法提列折舊，不得間斷。國稅局發現，去年有公司趁海運行情水漲船高時，將閒置船...

職災險投保薪資 將自動歸級

《勞工職業災害保險及保護法》5月1日上路，職災投保薪資下限和上限皆調升，勞保局昨（19）日表示，5月1日將主動逕行調整2...

電動自行車 強制掛牌照

立法院會昨（19）日三讀《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，將「微型電動二輪車」納管，未來須懸掛牌照，比照汽、機車投...

記帳士終止契約 條件放寬

為維護記帳士權益，立法院會昨（19）日三讀通過修正《記帳士法》，刪除現行規定記帳士未得委任人同意前不得終止契約之規定，另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。