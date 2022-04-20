政府查屯房大戶逃漏稅 熱區在這裡

財政部賦稅署公布針對持有10戶以上的屯房大戶查稅結果，全國五區國稅局中，補稅人數和金額最多的都是北區國稅局，分別為326人、4100萬元，至於平均每人補稅最高的為台北國稅局的14.89萬元。

賦稅署去年訂出「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」，針對持有10戶以上的對象進行查核，計畫期間自去年8月12日至今年3月31日止，全國五區國稅局總共針對1734人查核，需補稅的有1006人，補稅金額1億元，平均每個囤房大戶約補稅9.94萬元。

根據統計，北區國稅局查核605人、針對其中326人補稅共4100萬元，平均每人補稅12.58萬元；台北國稅局查核316人、188人補稅，補課稅額2800萬元，平均每人補稅14.89萬元；中區國稅局查核471人、補稅269人，補稅金額1800萬元，平均每人補稅6.69萬元。

至於高雄國稅局查核142人，針對94人補稅，補課稅額600萬元，平均每人補稅6.38萬元。南區國稅局查核200人、補稅129人，補課稅額700萬元，平均每人補稅5.43萬元。