聽新聞
test
0:00 / 0:00
政府查屯房大戶逃漏稅 熱區在這裡
財政部賦稅署公布針對持有10戶以上的屯房大戶查稅結果，全國五區國稅局中，補稅人數和金額最多的都是北區國稅局，分別為326人、4100萬元，至於平均每人補稅最高的為台北國稅局的14.89萬元。
賦稅署去年訂出「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」，針對持有10戶以上的對象進行查核，計畫期間自去年8月12日至今年3月31日止，全國五區國稅局總共針對1734人查核，需補稅的有1006人，補稅金額1億元，平均每個囤房大戶約補稅9.94萬元。
根據統計，北區國稅局查核605人、針對其中326人補稅共4100萬元，平均每人補稅12.58萬元；台北國稅局查核316人、188人補稅，補課稅額2800萬元，平均每人補稅14.89萬元；中區國稅局查核471人、補稅269人，補稅金額1800萬元，平均每人補稅6.69萬元。
至於高雄國稅局查核142人，針對94人補稅，補課稅額600萬元，平均每人補稅6.38萬元。南區國稅局查核200人、補稅129人，補課稅額700萬元，平均每人補稅5.43萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言