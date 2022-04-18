手機報稅功能再升級 舉重女神郭婞淳任代言人

財政部高雄國稅局表示，5月報稅季節即將來臨，「舉重若輕靠努力，報稅便利就靠手機！」，今年特別邀請東京奧運舉重金牌國手郭婞淳擔任財政部110年度綜合所得稅手機報稅宣傳大使，親自上陣拍攝影片告訴民眾如何使用手機輕鬆報稅。

高雄國稅局表示，手機報稅免安裝APP、免讀卡機，今年功能全面大升級，新增可編修配偶、受扶養親屬、所得及扣除額資料功能，更多了行動支付及電子支付帳戶繳稅方式，報繳稅更快速又方便，民眾可至該局官網(https://www.ntbk.gov.tw/首頁/主題專區/數位專區/影音專區/Youtube影片)點閱觀看。

該局進一步說明，民眾可訂閱該局電子報或加入「高雄國稅局-稅務e達人」Facebook，可獲得最新稅事訊息，如有稅務疑問，可撥打免付費服務電話0800-000-321。