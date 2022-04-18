報稅月腳步近 會計師提醒三點不漏

5月報稅季又將來臨，在著手準備今年度的申報之際，今年申報方式相較去年變化幅度雖不大，但安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華提醒納稅義務人，仍需留意今年申報110年度所得稅的三點提醒，以及房地合一稅2.0帶來的變化。

針對今年報稅須留意的重點，楊建華指出，每人的基本生活費提高至19.2萬元。依據110年度每人基本生活所需之費用金額，按最近一年（109年）每人可支配所得中位數之60%訂定。110年度每人基本生活所需之費用金額為19.2萬元，較109年度之18.2萬元增加1萬元，於5月申報時適用。

由於基本生活費是以申報戶人數計算，一般而言，同一申報戶人數越多，越有機會享受到減稅利益。舉例來說，一家四口雙薪家庭，扶養兩個分別就讀高中跟大專院校子女，夫妻年薪資收入共150萬元、銀行利息收入20萬元。基本生活費總額為76.8萬元，無法享受基本生活費差額優惠；然而，假設若同樣條件的六口之家，計算後將有基本生活費差額15.9萬元，享受到基本生活費節稅優惠。

第二點須留意的變動為，個人若出售未上市、未上櫃及非屬興櫃公司發行或私募股票等有價證券交易所得，自110年1月1日起應計入個人基本所得課稅。但發行或私募公司，屬中央主管機關核定之國內高風險新創事業公司，且交易時設立未滿5年者，可免除計入個人基本所得課稅。提醒110年度若有未上市櫃、興櫃股票交易，交易所得已恢復課徵最低稅負，今年應留意申報個人基本所得額課稅。

第三，依「文化藝術獎助及促進條例」修正案等規定，經文化部認可之文化藝術事業辦理文物或藝術品展覽、拍賣活動，得依規定申請核准：個人透過活動交易文物或藝術品之財產交易所得，由該文化藝術事業為扣繳義務人，就核准範圍的文物或藝術品交易，在給付成交價款時，按成交價6%為所得額，再依20%稅率扣取稅款。提醒若沒有申請分離課稅的納稅義務人，今年報稅時仍需將此類所得申報於個人綜合所得稅，以避免發生漏報。

此外，房地合一稅2.0去年7月上路後，除了原本大家熟知的房地等交易以外，新納入了預售屋和其坐落基地、符合一定條件的股份及出資額。若是在110年7月後個人交易符合房地合一稅2.0的預售屋和坐落基地、符合一定條件的股份及出資額，無論是虧損或所得，皆應在交易日起30天內完成申報，而非5月才申報至個人綜合所得額中，若不慎超過30天還沒申報者，應該及早更正補報避免受罰。

此外，預售屋與成屋的持有期間不可以合計，應該分開計算。舉例，預售屋持有期間（興建期間）若為2年，興建完成後若繼續持有成屋1年才出售，出售時應以成屋持有期間（即1年）決定適用稅率45%，切勿計入預售屋持有期間，誤以3年作為持有期間決定適用稅率，避免申報錯誤。