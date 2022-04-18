報稅季將至 KPMG：有三大暖心措施

報稅季將至，KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師游雅絜指出，因應疫情財政部提供三大暖心稅務規定，包括取得政府補貼免稅、受疫情影響者所得優惠計算、延分期繳稅等。

游雅絜表示，民眾及營利事業因疫情而獲得各種補助，符合紓困振興條例規定，受新冠肺炎影響而依法自政府領取的補貼、補助、津貼、獎勵及補償，給予免稅。

游雅絜說明，若公司適用上列免稅規定，且符合所得稅法第39條虧損扣抵規定者，該免稅所得可免自該年度核定虧損額中抵減。

此外營利事業、機關團體、醫療機構取得各項補助，應列為「免稅收入」，其必要成本及費用可核實認列，無須個別歸屬或分攤於該免稅收入。

其次在所得優惠計算部分，游雅絜說明，對於營業額受影響且符合採擴大書面審核申報純益率的營利事業，按110年度適用之純益率標準之80%計算；營利事業給付申請防疫隔離假員工請假期間的薪資費用應減除政府補助款後之餘額，在未適用其他優惠措施之前提下，可以費用加倍減除優惠。

而執行業務者、私人辦理補習班幼兒園與養護療養院，符合條件者，則依核定收入總額財政部頒訂標準計算其必要費用加成計算；另外，醫事人員之執行業務者，則無須個別舉證其受疫情影響情形，即可提高費用標準之規定。

第三，納稅人受疫情影響，不能於規定繳納期間內繳清稅捐者，可依稅捐稽徵法第26條相關規定，申請延期或分期繳納稅捐。財政部去年也修正發布「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」，個人如有領取紓困振興補貼、放無薪假、其他受疫情影響等，可申請延分期繳稅。