房價上漲力道強 首季房地合一稅收72.8億超越五季總和

根據財政部最新統計，今年第一季全國個人的房地合一稅收為72.9億元，創同期新高，且比過去五年同期稅收的總額還要高，幾乎是「一季抵五季」，顯示過去一段時間房地產的短期交易都有明顯增值，反映稅收暴增現象，尤其是房價飆漲的新竹縣，第一季個人房地合一稅收較去年同期相比暴增4.8倍。

信義房屋專案經理曾敬德表示，若房地合一抑制短期交易有效，應是案件少、稅收少，但近期的房地合一稅收卻持續攀高，反映短期房價快速上漲，「房價上漲力道比政策管制還要強」，另一方面去年房地合一2.0上路後，將預售換約納入房地合一稅，很容易就碰到45%的稅率，也可能進一步帶動房地合一稅收增加。

以區域來看，稅收金額最高的是台中市的15.5億元，年增62%。增幅最大的則是新竹縣，個人房地合一稅收從去年第一季的6千萬，暴增至今年第一季的3.7億元，年增480%，是房地合一稅收增幅最高的區域，也反映過去一段期間新竹房價飆漲的現象。