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台中房市熱 3月房地稅收成長奪三冠王

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
而各縣市土地交易量能不一，3月土增稅以台中市年增6億元最多，其次則為台北市增加5.4億元，新北市增加3.8億元，另外新竹市、基隆市也都有1億元以上的成長，官員指出，是因為有金融機構、建商購地所挹注。房市示意圖。記者朱曼寧／報導
而各縣市土地交易量能不一，3月土增稅以台中市年增6億元最多，其次則為台北市增加5.4億元，新北市增加3.8億元，另外新竹市、基隆市也都有1億元以上的成長，官員指出，是因為有金融機構、建商購地所挹注。房市示意圖。記者朱曼寧／報導

台中房市強強滾，在財政部今（13）日公布3月各項房地交易相關稅收中奪下「三冠王」，包括土地增值稅、契稅、個人房地合一稅的單月稅額成長金額，皆冠居全台。

財政部統計，3月土增稅共107億元，年增9.8%，連三月正成長，且成長幅度逐月升高；累計首季共287億元，年增5%。官員分析，主因有大額稅款入帳，且今年各縣市公告土地現值調漲所致。

而各縣市土地交易量能不一，3月土增稅以台中市年增6億元最多，其次則為台北市增加5.4億元，新北市增加3.8億元，另外新竹市、基隆市也都有1億元以上的成長，官員指出，是因為有金融機構、建商購地所挹注。

其中台中首季累計土增稅成長11.7億元，成長金額也領先其他縣市，主因市地重劃、西屯七期等開發，有大額土地交易稅款入帳。

而在契稅方面，3月契稅實徵淨額17億元，年增5.5%。各縣市又以台中年增1.1億元最多，台北增加0.33億元、台南增加0.32億元，主要來自企業購買商辦、新屋交屋等因素。累計首季，稅額成長則以新北最多，台中居次。

至於個人房地合一稅，3月共收入29億元，是歷年單月次高，僅次於去年12月的47億元，年增1.1倍；累計首季入帳73億元，也有近一倍成長。

台中市3月房地合一稅共6億元，年增約3億元，稅額成長為全台最高；其次則為高雄市，3月增加2.5億元。

房地合一 土增稅 稅款 財政部

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