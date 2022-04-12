快訊

楠梓產業園區環評過關 高市府：台積電6月可望建廠

慶祝建交30年竟送以色列政府「竊聽器保溫杯」？陸使館回應

CFC制度將上路 國稅局、資誠籲台商及早因應

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

受控外國公司(CFC)制度將於2023年上路，台北國稅局局長宋秀玲今（12）日出席資誠聯合會計師事務所舉辦的「CFC施行對台資企業之衝擊與因應」研討會時表示，建議台商必須重新檢視全球營運布局、交易安排、資金存放與投資架構，避免曝露於查稅高風險，並應保留足夠因應時間。

資誠稅務法律服務營運長許祺昌表示，當前各國疫情延燒加上西方國家針對俄烏戰爭所祭出之經濟制裁，對積弱不振的全球經濟又是一記重擊，各國政府致力提出各式刺激經濟成長的措施造成國家財政沉重的負擔，更強化了全球各國落實反避稅措施之決心。

台北國稅局局長宋秀玲強調，反避稅已成國際共識，以低稅負吸引投資可能成為歷史，以往台商在低稅負國家或地區設立紙上公司，利用三角貿易配置不合常規之利潤，或轉投資其他國家或地區之事業，保留利潤不分配，規避我國稅負之情形將遭受嚴重挑戰，建議台商及早因應。

資誠稅務法律服務會計師林巨峯以台商常見的投資架構為例，企業透過CFC轉投資在我國CFC制度下被認定為低稅負國家/地區(如新加坡和香港)的公司，在現行的法令下，即使位於低稅負國家/地區的轉投資公司具備實質營運，轉投資公司的盈餘仍應計入CFC當年度盈餘，無法因為具備營運實質而豁免計入CFC所得，此外，也要留意非低稅負國家的轉投資公司因在當地享有所得稅減免，是否因此衍生CFC課稅問題。

林巨峯提醒台商企業應注意CFC制度上路後，CFC的轉投資位於非低稅負國家/地區的公司，即便所分派的盈餘屬於CFC實施前的盈餘，亦應計入CFC所得。

資誠全球稅務服務會計師范香琴提醒企業在思考因應策略時，應一併考量全球反避稅的趨勢(如：全球最低稅負制等)，將集團價值鏈與稅務架構進行完整的聯結並進行全盤性的布局，以免引發更多的移轉訂價和其他國際租稅風險；而數位工具的導入，則能協助企業建立完善的管理流程以降低申報的風險及作業成本。

台商 資誠

延伸閱讀

苗縣新增確診者 南庄多處足跡曝光

冬衣先別收！明晚起氣溫溜滑梯 低溫下探18度感受涼意

俄轉移作戰重心 英：烏東戰事未來2、3週將加劇

大新營12年人口流失近2萬 地方憂邊緣化成事實

相關新聞

超跑大戶怎麼繳牌照稅？當然刷卡 兆豐今年就有百位

今年牌照稅開徵以來，根據兆豐銀行統計，已經有百位超跑大戶上門，選擇以兆豐信用卡繳納稅款，依據排氣量接近4,000cc推斷...

報稅撇步搶先看／產創投資抵減額 最高30%

《產業創新條例》所提供的智慧機械、5G設備投資抵減，是營利事業所得稅最主要的租稅優惠項目之一。南區國稅局表示，去年度的相...

報稅撇步搶先看／營收衰退30% 營所稅可減稅二成

今年營所稅申報時，針對廣大的中小企業，同樣可適用疫情下的紓困措施，若去年營收較2019、2020任何一年度衰減30%以上...

報稅撇步搶先看／三類防疫假支薪 節稅加倍扣抵

在疫情籠罩的這二年，營所稅申報最大的變化，在於多了防疫假相關的規定，台北國稅局表示，雇主若有在防疫隔離假、防疫照顧假、疫...

稅稅唸學堂／申請到農用證明也沒用 老父生前被徵收的農地還是要交遺產稅

邱老先生（化名）名下四筆農地被桃園市政府區段徵收，老先生選擇換地，不要現金。地還沒有分撥下來，老先生過世了。兒子阿宏（化名）申請到農用證明，申報遺產稅主張這四筆土地免遺產稅。北區國稅局不准，按市府核定的抵價地「權利價值」4,572萬元計算遺產，補稅457.2萬元。

5月報稅季將至 會計師點「三大申報重點」要留意

5月報稅季將至，KPMG安侯建業今（11）日提醒個人留意三大申報重點，包括基本生活費調高至19.2萬元、未上市櫃股票交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。