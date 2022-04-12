繳稅大戶資金不卡關 新光銀繳稅新世貸最高可借600萬

繳稅旺季來臨，綜合所得稅、房屋稅，燃料稅、地價稅接踵而至，新光銀行（2888），推出「新光繳稅新世貸」信貸優惠專案，特別針對科技新貴等高薪收入族群，最高可貸額度600萬元，方便需要大額資金因應自身理財規劃者資金調度。

根據統計，政府綜所稅收有超過70%為上班族薪資所得，不少受薪族到了報稅季荷包大失血，以財政部公告為例， 去年平均每人稅負約12萬元，比2020年增加2萬多元。

經濟成長的同時，民眾也擔心稅季月底荷包吃緊，尤其是高薪族如園區高階工程師、海運業資深員工等，若為單身族且年薪達250萬至350萬元，要繳納30萬至60萬的所得稅，稅費負擔可能讓原定的消費、投資計劃也得喊卡。

新光銀行4月推出「新光繳稅新世貸」信貸優惠專案，前兩期超低利率只要0.012%，開辦手續費也有優惠，只要透過手機線上申辦，拍照上傳扣繳憑單或所得清單等繳稅相關證明再享手續費優惠，最低只要1,000元起，相較一般信貸動輒近萬元的手續費划算許多。

考量高收入族群繳納稅額高，需要大額資金因應自身理財規劃及資金調度，新光銀行「繳稅新世貸」最高可貸額度600萬元，期限最長7年，以首兩期優惠利率0.012%，借款100萬元計算，前兩個月的利息只要10元；就算是借款達600萬元，前兩個月利息也只要60元；優惠專案即日起至111年6月30日止。