5月報稅季將至 會計師點「三大申報重點」要留意

5月報稅季將至，KPMG安侯建業今（11）日提醒個人留意三大申報重點，包括基本生活費調高至19.2萬元、未上市櫃股票交易所得恢復納入最低稅負制、舊制房屋交易所得別忽略。

KPMG表示，首先，110年度每人基本生活所需費用金額調高為19.2萬元，是歷次調整幅度最高，由於基本生活費總額是依同申報戶的人口數乘以19.2萬，再與「免稅額」、「一般扣除額」(標準或列舉扣除額)及特定「特別扣除額」(儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧等五項特別扣除項目)等合計數比較。

對四口之家而言，「基本生活費總額」為76.8萬( 19.2萬x 4 = 76.8萬 )，減除「免稅額」35.2萬( 8.8萬x 4 = 35.2萬)、「標準扣除額」24萬、「特別扣除額」6萬(假設該申報戶只有儲蓄投資特別扣除額1萬元及教育學費特別扣除額5萬元)，「比較項目合計數」為65.2萬(35.2萬+ 24萬+ 6萬= 65.2萬)，基本生活費差額為11.6萬(76.8萬-65.2萬=11.6萬)，按稅率20%計算，可節省稅負2.32萬元。

其次，自2021年1月1日開始，若有處分未上市、未上櫃或非興櫃股票之國內公司股票、新股權利證書、股款繳納憑證及表明其權利之證書，產生交易所得，須列入個人的基本所得額，加計綜合所得淨額及其他各項個人基本所得額後，按20%計課個人基本所得稅額。

若有交易損失，可從當年度交易所得中扣除；在當年度沒有交易所得可以扣除，或扣除不足者，可以在發生年度之次年度起三年內，自其交易所得中扣除。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師游雅絜表示，民眾若要列報交易損失，該損失必須是採核實計算，也就是要符合損失及申報扣除年度都是以實際成交價格及原始取得成本計算損益，並經稽徵機關核實認定者為限。

另外，游雅絜表示，若處分的未上市櫃股票是經過中央目的事業主管機關核定之國內高風險新創事業公司，交易時該公司設立未滿五年者，可免計入個人基本所得額計算課稅。

第三，則是房地交易部分。若為適用舊制的房屋交易所得，視為「財產交易所得」，應併入綜合所得總額申報，申報期間在5月，民眾申報時，應先確認是適用新制的房地合一稅或適用舊制的財產交易所得，以免因逾期申報，而被加滯納金。

而若為房地合一案件，申報期限是移轉登記日次日起30日，不像舊制是在每年5月申報。此外房地合一2.0也將預售屋、特定股權交易納入課稅範圍。

游雅絜提醒，去年7月1日起，民眾交易特定股權也視為房地合一2.0課稅範圍，申報期限應在股份或出資額交易日次日起算30日內。