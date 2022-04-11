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南亞科首季EPS2.11元 每股淨值58.45元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

南亞科（2408）今（11）日公布2022年第一季截至3月31日之自行結算合併財務報告。首季營收199.46億元，季減6.8%；稅後純益65.5億元，淨利率32.8%；單季每股純益（EPS）2.11元，第1季每股淨值58.45元。

南亞科表示，第1季DRAM平均售價季減中個位數字百分比，銷售量季減1%。新台幣貶值造成匯兌有利影響營收0.5%。

第1季營業毛利87.5億元，毛利率43.9%，季減5.5個百分點；營業利益62.62億元，營業利益率31.4%，季減6.1個百分點；營業外收入17.66億元；所得稅費用14.78億元，本期稅後純益65.5億，淨利率32.8%；單季每股純益2.11元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.97億股計算)。截至2022年3月31日，每股淨值58.45元。

南亞科表示，2022年度資本支出預算以不超過284億元為上限，其中包含10奈米級製程技術量產、新廠、研發及一般性等資本支出；董事會通過擬配發現金股利總額114.7億元，每股現金股利約3.7元，將提請5月26日股東會核准。

南亞科 營收

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