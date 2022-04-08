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聲援烏克蘭 財政部：個人、企業捐贈善款可全額抵稅

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
捐贈烏克蘭的善款能否在報稅時全額列舉扣除？財政部長蘇建榮在立法院表示，應可按所得稅法規定全額扣除，目前正請外交部認定。記者杜建重／攝影
捐贈烏克蘭的善款能否在報稅時全額列舉扣除？財政部長蘇建榮在立法院表示，應可按所得稅法規定全額扣除，目前正請外交部認定。記者杜建重／攝影

歷經跨部會協調，財政部今（8）日表示，個人及營利事業為援助烏克蘭難民，捐贈給財團法人賑災基金會所成立的賑濟烏克蘭專戶，捐贈金額可全額列報列舉扣除額或費用，抵減當年度應稅所得，不受一般捐贈抵減額度限制。

財政部表示，原本依《所得稅法》規定，個人對於教育、文化、公益、慈善機構或團體的捐贈，最高抵減額度僅限綜合所得總額的20%；只有和國防、勞軍之捐贈及對政府捐獻，不受金額限制。

至於企業的部分，捐贈抵減額度則是以營利所得額10%為限，但為協助國防建設、慰勞軍隊、對政府之捐贈，及經財政部專案核准的捐贈，抵減金額才可不受限制。

然而俄烏戰爭引發全球關注，為協助烏克蘭難民，財政部日前已洽詢外交部，確認外交部賑災基金會成立的賑濟烏克蘭專戶所收善款，僅先由基金會控存，後續會轉匯至指定的帳戶，由外交部依據歐洲各國安置烏克蘭難民的需要，進行分配。

財政部表示，既然賑濟專戶的資金，與賑災基金會的會務完全分離，又全數轉由外交部統籌處理運用，因此認定個人或營利事業對該賑濟專戶所為的捐款，可認定為對外交部的捐贈。

綜合以上原因，財政部表示，個人對賑濟專戶的捐贈，可以全額列報捐贈列舉扣除額，營利事業對賑濟專戶的捐贈，可全額列報為費用，不受原本法定金額的限制。

財政部表示，個人或營利事業對賑濟專戶的捐款，將於明年5月申報今年度所得稅時，憑賑災基金會所開立已載明「賑濟烏克蘭」事由的收據，列報為捐贈列舉扣除額或費用，享受節稅權益。

財政部 烏克蘭 難民

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