首季統籌稅款實收781億元 全年樂觀可達標

財政部國庫署今（7）日公布第1季中央統籌分配稅款執行情形，實際收入共781.6億元，年增4.8%，占全年通知分配數約25.3%。國庫署副署長顏春蘭表示，今年統籌稅款可樂觀看待，可望達標，但後續還有疫情變數，需密切留意。

依《財政收支劃分法》規定，中央統籌分配稅款稅源包括所得稅及貨物稅各10%、營業稅總收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金後40%，及縣市徵起的土地增值稅20%。

截至第1季，中央統籌分配稅款共實收781.6億元，年增4.8%。觀察各稅源表現，首季納入所得稅118.8億元，年增23.4%，成長主因來自年終獎金扣繳稅款增多。

營業稅首季共618億元納入中央統籌分配稅款，年增3.5%，主要受惠於國內產銷穩定；貨物稅則受到汽柴油貨物稅調降影響，首季納入35.2億元，年減17.9%；縣市土增稅則維持平穩，首季納入9.6億元，年增3.2%。

中央統籌分配稅款分為「普通統籌分配稅款」及「特別統籌分配稅款」，其中普統會每月撥付給地方政府，而若稅源稅收超乎預期，會在隔年1月或2月將超出全年通知分配數部分，加發給地方政府，是每年地方期待的「超徵紅包」；而特統則保留在中央，地方緊急及重大事項時由行政院核定撥付。

顏春蘭表示，截至第1季，中央統籌分配稅款執行情形樂觀，全年可望達標，不過仍要密切關注疫情變數，地方政府在財政管控上仍要審慎以對。