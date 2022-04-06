北市逾期未辦繼承登記不動產 公告土地現值逾167億元

台北市111年度逾期未辦繼承登記不動產，自4月1日公告至6月30日止，共三個月，今年度公告逾期未辦繼承登記之被繼承人計978人，土地計2,309筆、建物計699棟，依111年公告土地現值計算逾167億元。

北市地政局表示，公告資訊揭示於台北市各地政事務所、土地所在地、被繼承人原戶籍所在地之區公所及里辦事處公布欄，民眾也可以在台北市政府地政局或臺北市各地政事務所的網頁點選查看公告資料。

另截至今年4月1日止，台北市因逾期未辦繼承登記被列冊管理的土地有19,149筆，面積逾315公頃；建物2,425棟，依111年公告土地現值計算高達808億餘元。

地政局表示，遺產繼承並無性別差異，男女均有繼承權。尚未辦理不動產繼承登記的民眾要注意了，依土地法規定，不動產所有權人死亡後，繼承人應於六個月內申請繼承登記，繼承人超過一年未辦理繼承登記，地政機關於每年4月1日公告繼承人應於三個月內向地政事務所申請繼承登記，逾期未申請者即予列冊管理，列冊管理15年期滿仍未申請繼承登記者，則移請財政部國有財產署標售，標售所得之價款以專戶儲存，繼承人得依法領取，逾十年仍未提領該價款者，歸屬國庫；如經標售五次仍未標出者，即登記為國有，繼承人僅能向國有財產署依第五次標售底價按其法定應繼分分算發給價金，對繼承人的權益影響很大。