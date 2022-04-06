聽新聞
test
0:00 / 0:00
紅單課稅問題 財長鬆口：朝併入房地合一課稅範圍
立法院財政委員會今（6）日多位立委關注預售屋紅單課稅問題，財政部長蘇建榮鬆口，紅單的交易目標仍為房地產，若這樣，會朝納入房地合一稅課稅的方向來討論，會再與內政部確認。
立法院財委會今日排審財政部相關預算解凍案，國民黨立委賴士葆、李貴敏、高嘉瑜皆關注預售屋紅單課稅問題。
蘇建榮表示，內政部已立法禁止預售屋紅單轉讓，不過私底下還是有轉售情形，紅單是權利，沒有房屋標的，這部分是否視同房地合一稅，還是視為財產交易所得、併入所得稅申報，目前正與內政部詳細討論。
高嘉瑜質詢紅單課稅問題時，蘇建榮則回應，目前尚在與內政部確認，紅單沒有特定房地產標的，只是權利轉讓，不過實際交易目標還是在房地產，若這樣，將朝向房地合一減少房地炒作的方向來研議，也就是考慮將紅單轉售也比照預售屋合約，併入房地合一課稅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言