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紅單課稅問題 財長鬆口：朝併入房地合一課稅範圍

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

立法院財政委員會今（6）日多位立委關注預售屋紅單課稅問題，財政部長蘇建榮鬆口，紅單的交易目標仍為房地產，若這樣，會朝納入房地合一稅課稅的方向來討論，會再與內政部確認。

立法院財委會今日排審財政部相關預算解凍案，國民黨立委賴士葆、李貴敏、高嘉瑜皆關注預售屋紅單課稅問題。

蘇建榮表示，內政部已立法禁止預售屋紅單轉讓，不過私底下還是有轉售情形，紅單是權利，沒有房屋標的，這部分是否視同房地合一稅，還是視為財產交易所得、併入所得稅申報，目前正與內政部詳細討論。

高嘉瑜質詢紅單課稅問題時，蘇建榮則回應，目前尚在與內政部確認，紅單沒有特定房地產標的，只是權利轉讓，不過實際交易目標還是在房地產，若這樣，將朝向房地合一減少房地炒作的方向來研議，也就是考慮將紅單轉售也比照預售屋合約，併入房地合一課稅。

房地合一 內政部 預售屋

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