5月報稅季再延長？ 財長蘇建榮：暫維持一個月

新冠肺炎本土疫情再起，而5月報稅季即將到來，民進黨立委林楚茵今（6）日詢問財政部長蘇建榮，報稅季是否考慮比照去年、前年延長一個月？蘇建榮回應，目前暫定按照原先規劃維持一個月期間，未來再視疫情發展滾動式檢討。

林楚茵表示，報稅季將至，因應國內疫情，是否考慮延後報稅時間？蘇建榮表示，目前先維持一個月，也就是在5月，未來再視疫情滾動式檢討，去年原本也是一個月，但後來由於疫情嚴峻，也是在5月中左右宣布延長一個月至6月底。

另外林楚茵問到，報稅季最擔心的是臨櫃報稅人潮，財政部是否有考慮要求打完第二劑、甚至第三劑疫苗才能臨櫃報稅？

蘇建榮表示，去年在本土疫情最嚴重的時候，也並未要求施打疫苗才能臨櫃報稅，財政部會讓國稅局第一線同仁全副武裝，包括防護衣等等，所幸去年非常平順，今年也會同樣做防範措施。

至於是否研擬打完疫苗才能臨櫃？蘇建榮表示，會再跟疫情指揮中心了解，是否有必要更嚴格管制，在5月報稅前財政部會有態度出來。

蘇建榮也表示，財政部今年也優化手機報稅系統，去年原本不能編修資料，但今年民眾將可修改扶養親屬資料等內容，更為方便，可服務更多民眾，鼓勵民眾可以多多利用。