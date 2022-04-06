轉售紅單是否適用房地合一2.0？ 財長：會與內政部討論

違法轉售紅單被抓到，課稅方式是否比照預售屋轉售課房地合一稅？財政部長蘇建榮今（6）日表示，紅單是權利轉讓，沒有房屋標的，是否納入房地合一稅課稅，會再與內政部詳細討論。

國民黨立委賴士葆今日在立法院財政委員會質詢蘇建榮，針對預售屋紅單課稅問題，財政部是否有定見？

蘇建榮表示，內政部已立法禁止預售屋紅單轉讓，不過私底下還是有轉售情形，紅單是權利，沒有房屋標的，這部分是否視同房地合一稅，還是視為財產交易所得、併入所得稅申報，目前正與內政部詳細討論。

財政部去年推出房地合一2.0，希望抑制炒作歪風，除了拉長短期持有的定義，也進一步將預售屋、特定股權交易納入房地合一稅制。

不過預售屋合約轉售雖已按房地合一2.0稅制課稅，但對於尚未正式簽約的紅單，是否要比照辦理，蘇建榮表示會再跟內政部討論。

所謂「紅單」是指預售屋的預購單，消費者看完預售屋建案，先向建商「下訂」，通常會拿到一張紅色或粉紅色的預購單，就是俗稱的紅單。由於持有紅單時尚未簽訂正式買賣契約，基本是「無本生意」，前陣子炒作紅單情況嚴重，內政部在去年7月之後禁止紅單轉售。