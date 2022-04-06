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捐贈烏克蘭可減稅？ 財長蘇建榮：應可全額列舉扣除

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
財政部長蘇建榮。記者林俊良／攝影
財政部長蘇建榮。記者林俊良／攝影

捐贈烏克蘭金額能否全額列舉扣除？財政部長蘇建榮今（6）日表示，他個人認為，賑災基金會募得全數善款是交由外交部統籌運用，應視為對政府捐贈，應可按所得稅法規定，全數從所得總額中去扣除，目前財政部正行文外交部，請外交部認定。

因應俄羅斯侵略烏克蘭，外交部開設賑濟烏克蘭專戶帳號，號召各界踴躍捐款，賑濟烏克蘭專案截止後，賑災基金會公布募得款項達新台幣9億4,468萬元，將交由外交部統籌運用。

民進黨立委吳秉叡今日在立法院財政委員會質詢蘇建榮，捐贈烏克蘭的善款，將由外交部統籌運用，既然如此是否能視為對政府捐贈？

國民黨立委賴士葆也說，賑災基金會實際上也是由政府出資，是道道地地的政府單位，呼籲財政部應讓捐贈全額抵減。

蘇建榮表示，他認為善款若是全數交由外交部運用，應可等同於對政府捐贈，目前正在等外交部回復，若認定如此，國人捐款可依據所得稅法規定，在申報所得稅時從所得總額中去扣除。

民眾在申報綜所稅時，在一般扣除額方面可選擇採「標準扣除額」或「列舉扣除額」。標準扣除額以單身者而言，為定額12萬元；列舉扣除額則包含捐贈、醫藥及生育、保險、購屋借款利息、房屋租金支出、災損等，其中捐贈扣除額是許多人最常用的節稅方式。

民眾若捐給合法的公益團體、慈善機構等，可列舉扣除的上限是綜合所得總額的20%；但若捐贈對象為政府，就能夠全額核實列舉扣除，沒有金額限制。依規定，若捐贈烏克蘭專戶可視為對政府捐贈，今年捐贈可在明年5月申報所得稅時全額列舉扣除。

烏克蘭 所得稅 財政部

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