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熱錢來台停泊資金 91天國庫券得標利率低於預期

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

熱錢近日重返台灣，急覓資金停泊站。中央銀行今（31）日標售91天期國庫券300億元，得標利率落於0.43%，明顯低於市場預期的0.5%，較3月10日發行的同天期國庫券利率，高出15.7個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）。

銀行資調主管指出，本期91天期國庫券的得標利率出乎意料的低，因前一期91天期國庫券是在3月10日發行，當時得標利率在0.273%，而央行3月下旬宣布升息1碼，按理說，91天期國庫券的得標利率應跟著上漲25個基本點，至少會在0.5%以上，沒想到在市場壓低利率搶標下，得標利率落於0.43%。

央行資料顯示，本次300億元的籌碼，100%由銀行業拿下，推測是外資為停泊匯入後的餘裕資金，委託外商銀行積極搶標短天期國庫券。

銀行主管指出，「熱錢匯入後，如果沒有第一時間投入股市，就得找個地方停泊，不能一直放在新台幣存款帳戶上，不然會引來中央銀行的關注眼光。」

銀行主管指出，在91天期國庫券後，央行今天將再標售364天期定存單1,700億元，市場預估，反應央行升息1碼的幅度，本期364天期定存單得標利率估計會落在0.61%附近。

央行今天受財政部委託標售91天期國庫券，本次釋出300億元的籌碼，總共吸引906.5億元的資金進場競標，投標倍數高達3.02倍，顯示金融機構具有資金停泊需求、熱烈進場搶標。

央行 熱錢

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