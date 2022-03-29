預售屋轉售價推計房地合一稅費用 財部：合理作法

預售屋轉售的房地合一稅費用認定方式引發討論，財政部賦稅署官員今（29）日表示，國稅局以預售屋轉售價格作為推計費用的基礎，相當合理；若納稅人實際支付的費用超過推計結果，仍可自行提出證明文件，由國稅局核實認定。

由於預售屋炒作嚴重，去年7月房地合一2.0稅制上路，也將預售屋納入課稅範圍，必須依據持有期間不同課徵差別稅率，最高課徵45%。當時也同步調整推計費用率，從5%調降到3%，並新增上限為30萬元。

然而近日各大房市群組瘋傳財政部「重新定義」預售屋費用認定方式，直指財政部在推計費用上「出招」，壓縮免稅空間。

不過賦稅署官員解釋，稅制近期並未改變，所得稅法規定，若納稅人無法提出相關費用憑證，稽徵機關可依據「成交價」的3%，來計算費用，作為所得額的減項，並以30萬元為上限。

如今有爭議的地方在於：預售屋轉售案件中，在推計3%費用的時候，要以建商出售總價為成交價？還是以轉售價格為成交價？高雄國稅局在個案中認為，當然是以轉售價格為成交價來推計，財政部也認同國稅局見解。

舉例而言，建商出售預售屋，總價為1,000萬元，甲君僅先支付100萬元，並以120萬元轉售給乙君。在計算甲君轉售獲利的房地合一稅時，甲君實際支出顯然並非1,000萬元，用1,000萬元作為推計基礎顯然毫無道理；因此應以甲君與乙君的成交價120萬元，作為推計費用的基礎。

賦稅署表示，財政部不會為此另發解釋令，且1992年財政部曾有一則函令，在說明營利事業間預售屋轉售的發票開立問題，轉售時開立發票的金額，也是以轉讓預售屋的價格為準，而非以一開始建商銷售總價來開立轉售發票。同樣的邏輯也可以應用在此案。

賦稅署強調，推計費用率3%、上限30萬元，是當納稅人無法提出相關證明文件時，由稽徵機關來推計，假使納稅人可提出證明，例如仲介費等相關憑證，國稅局也會核實認列。