快對獎！1-2月期統一發票特別獎號「18927486」

政府一方面大力扶植藝文產業，一方面卻又課徵不合時宜的娛樂稅！無黨籍立法委員黃國書24日表示，娛樂稅過去是為了抵制奢糜風氣而訂定，如今，許多藝文活動已成為民眾日常，呼籲取消娛樂稅，並尋求其他財源挹注地方財政。台北市議員邱威傑（呱吉）亦指出，課徵娛樂稅讓實體藝文產業陷入不公平的競爭，難敵串流影音的趨勢。

2022-03-24 13:20