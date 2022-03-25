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快對獎！1-2月期統一發票特別獎號「18927486」

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

2022年1-2月期統一發票獎金，今（25）日於電視直播下開獎啦！本次1,000萬特別獎的中獎獎號為「18927486」。獎金200萬元的特獎號碼為「82050976」。

頭獎的部分共有三組，分別為「46596321」、「75704516」、「48632657」，與任何一組號碼八位數字完全相同者，可得獎金20萬元。

未七位數字相同則得二獎獎金4萬元，三獎為1萬元、四獎為4,000元、五獎為1,000元，六獎為200元，本期兌獎日期為今年4月6日至7月5日。

除了一般發票獎金外，財政部日前表示，這次開始跟往年不同，未規畫增開六獎，而是改為增開雲端發票專屬獎，習慣將發票存進雲端的消費者，中獎機率更高了。

雲端發票專屬獎共有四類，包括100萬元獎30組、2,000元獎16,000組、800元獎10萬組，以及500元獎165萬組，合計可開出176萬6,030組，專屬獎中獎獎號公布在財政部稅務入口網。

雲端 財政部 統一發票

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