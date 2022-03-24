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既補助又課稅？ 體育藝文應免娛樂稅

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
無黨籍立法委員黃國書（左）24日呼籲，取消向藝文、體育活動課徵娛樂稅，並尋求其他財源挹注地方財政。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
無黨籍立法委員黃國書（左）24日呼籲，取消向藝文、體育活動課徵娛樂稅，並尋求其他財源挹注地方財政。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

政府一方面大力扶植藝文產業，一方面卻又課徵不合時宜的娛樂稅！無黨籍立法委員黃國書24日表示，娛樂稅過去是為了抵制奢糜風氣而訂定，如今，許多藝文活動已成為民眾日常，呼籲取消娛樂稅，並尋求其他財源挹注地方財政。台北市議員邱威傑（呱吉）亦指出，課徵娛樂稅讓實體藝文產業陷入不公平的競爭，難敵串流影音的趨勢。

黃國書表示，藝文產業是國家政策大力扶植的產業，如藝Fun券預算約16億、並花費40、50億興建南部、北部的流行音樂中心。但向藝文活動課稅的行為與國家推展藝文、體育產業的政策，可以說是「背道而馳」。

免除藝文業的娛樂稅

曾有脫口秀網紅表示，脫口秀表演內容若不要稱為「單口喜劇」，改稱為「有趣演講」，就能讓公司少繳一點娛樂稅稅金，引發網友熱烈討論。黃國書指出，當年政府財政困窘，為了提倡民眾儉約的生活風氣，所以於31年訂定娛樂稅，隨著時空背景改變，稅制也應作出相應的檢討。

他指出，過去娛樂稅是連參加宴席、玩保齡球等活動都要課稅，如今時過境遷，電影、戲劇與體育競賽等活動已經成為民眾的日常，不再是奢侈的活動，向這些項目課稅並不符合當初立法的精神。

黃國書呼籲，應保留舞廳、歌聽作為娛樂稅的課稅對象，並取消向藝文、體育活動課稅，及尋找其他替代財源挹注取消娛樂稅造成的財政損失。他表示，文策院目前資助國內影視工作者拍攝國片，更盼打造屬於台灣的天團，向韓國影視產業看齊，然而另一方面卻對這些活動課稅，可以說是「相當矛盾」的政策。

陷不公平競爭

因為娛樂稅屬於地方稅務，所以現場也邀請台北市議員邱威傑（呱吉）進行說明。他表示，台北市向電影、戲劇與體育競賽等活動課徵的娛樂稅額約為1.3億，僅佔台北市稅收的一小部分，並非「大到不能取消的金額」。

他指出，娛樂稅除了阻礙藝文產業發展，還有公平性的問題。由於娛樂稅只向實體活動課徵稅金，而不包含線上舉辦的娛樂活動。

他舉例說，電影產業受到串流平台趨勢而受到重創，但影音平台卻不需要被課徵稅金，導致電影院產業在稅法上先天就於不利之地。邱威傑認為，除比較特殊的行業外，娛樂稅應該一律取消，才能讓台灣娛樂產業有更好的發展。

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