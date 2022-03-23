新北推囤房稅最高3.6% 預估增加5.87億入市庫

六都囤房稅議題再度成為焦點，新北市今日在市政會議上通過《新北市房屋稅徵收率自治條例》修正草案，針對非自住房屋2戶者提高至2.4%，持有3戶以上提高至3.6%，將影響2.9萬人共8.2萬戶，最快112年開徵，預計增加5.87億的稅收。

新北市2017年曾調高囤房稅，非自住房屋第四戶（含）稅率為2.4％，不料隔年新北議會提案修正調降為1.5％，如今財政局將朝向差別稅率來課徵，局長李泰興表示，目前新北市有10萬人持有17萬戶非自住宅，其中持有一戶有6.9萬人共6.9萬戶，占40%。持有2戶有1.8萬人，共3.1萬戶占18%，而3戶以上者約1.4萬人，共7萬戶占42%。

此次非自住2戶及3戶以上者，稅率調漲分別至2.4%、3.6%，平均漲幅1.6倍，估計房屋稅將從每年平均8千到9千元漲為1.5萬至1.6萬元。若自治條例議會三讀通過後，預計增加5.87億的稅收。不過公益性房屋（學生宿舍、勞工宿舍）、包租代管、社會住宅無論幾戶都維持1.5％。

李泰興指出，持有3戶以內自住房屋不受影響，仍維持現行稅率1.2%課徵；此外，建商新建房屋2年內稅率仍維持1.5%；超過2年且未滿5年未出售者，稅率提高至2.4%；5年以上未出售者，稅率提高至3.6%，以促使建商加快釋出，滿足購屋者購屋需求。

然而外界憂心提高囤房稅，恐將轉移到租客身上，李泰興認為，房屋租賃市場目前仍不夠透明，自治條例也並未調漲包租代管、社會住宅的稅率，因此當有更多租金實惠的空房釋出到租賃市場，民眾就會去選擇較便宜的房屋，盼透過市場機制去抑制房東漲租金。