游資充沛 去年小額投資人申購公債達4,580萬元

財政部鼓勵小額投資人踴躍申購公債，據國庫署統計，去年小額投資人合計共申購4,580萬元公債，遠高於往年，一來是國庫署加強宣導，二來因為市場游資充沛，投資人配置更加多元。

國庫署副署長顏春蘭表示，歡迎民眾踴躍申購公債，不僅是絕對保本，若申購的是乙類公債，更可將資金投入公共建設，與政府共同促進經濟發展。

國庫署統計近年小額投資人申購狀況，2018年共950萬元、2019年1,180萬元、2020年1,050萬元，而2021年則暴增至4,580萬元，顯示有越來越多小額投資人有意願申購。

顏春蘭表示，財政部也即將於3月28日標售今年第二期乙類公債，是來自交通部鐵道發展基金財務操作所需，將於3月31日發行兩年期乙債200億元，用於高鐵聯外道路系統改善相關舉新還舊，將於3月18日至25日開放小額投資人申購（金額10萬元以上，150萬元以下），歡迎民眾踴躍參與本期公債申購作業。

國庫署表示，以乙類公債做為籌資財源的優點，除滿足非營業特種基金自償性資金需求及落實主管機關財務責任，紓緩公務預算舉債壓力，亦可增加債市投資標的，活絡債市發展，及引導市場游資挹注公共建設，促進經濟發展。

目前仍有100乙1期、101乙1期、101乙2期、102乙1期、110乙1期、110乙2期及111乙1期等7期乙類公債計2,200億元流通在外，票面利率介於0.250%至1.75%間；110年第4季公債利率自低檔回升，相較中華郵政公司大額三年期定期儲金固定利率0.15%為優。