八縣市實施囤房稅 明年可帶動數十億稅收

針對房市議題，財政部長蘇建榮今（17）日於立法院財政委員會表示，六都及新竹縣、市上修囤房稅率後，預期可能會帶動數十億元房屋稅收，視明年5月房屋稅開徵情形，再滾動檢討下一階段房市相關的稅收政策。

立法院今日邀請蘇建榮就「公益彩券暨統一發票給獎辦法執行情形」進行專題報告並備質詢，多位立委關切房屋稅的議題，蘇建榮表示，六都皆打算在今年7月上修非自住房屋稅率（囤房稅），幾個尚未完成地方修法的直轄市中，桃園市已經預告法案，新北市則在規畫中。

蘇建榮指出，房屋稅的課徵，另一個重點是在稅基的部分，各個地方政府每三年會重新評定稅基，每個縣市的調整時機不同，財政部也在積極輔導讓稅基合理化，特別幾個過去30餘年未調整稅基的地方政府，最近皆已上修房屋稅的稅基。

據瞭解，彰化縣、金門縣自1984年以來，房屋稅基有將近40年未調整，不過金門縣已於去年定期評定時配合修正，彰化縣則在今年跟進，上調當地的房屋標準單價。

蘇建榮表示，地方政府是否落實稅基評定，將作為財政部稅捐稽徵考核的指標，並公布長期未調整的縣市。

國民黨立委曾銘宗質詢問及，近來六都及新竹縣市宣布上修囤房稅率，預期可能帶動多少稅收？蘇建榮表示，影響房屋稅收不致於到百億元規模，但可能會有幾十億元水準。

蘇建榮表示，房屋稅是在每年5月開徵，這一波房屋稅調整，會反映在明年5月的開徵情形上，讓囤房大戶適用較高的稅率，屆時再滾動式檢討下一步作為。

曾銘宗認為，房市時時刻刻都在變動，等到明年5月才拿出政策工具，「會不會滾太久？」

蘇建榮表示，房價上漲可能是反映成本因素，當然若是投機因素，租稅政策的介入也許有效，但面對成本上漲的因素，租稅政策就未必能夠見效，因此要從成本、需求兩方面去判斷。

財政部目前正在進行十戶以上囤房大戶的專案查核，由各區國稅局稽查囤房大戶短漏報租金收入的情形，蘇建榮今日亦表示，待此波查核完成後，未來會擴大查核範圍，將囤房五戶以上的族群作為目標。