捐款援助烏克蘭不能全額抵稅 財長：研議專案核准

俄烏戰爭爆發後，不少企業和民間慷慨解囊，捐款給賑災基金會的賑濟烏克蘭專戶，財政部長蘇建榮表示，賑災基金會屬於財團法人，因此相關捐款不屬於對政府的捐贈，報稅時必須有所得總額20%的抵稅上限，不能全額扣抵。立委賴士葆認為力挺烏克蘭應該言行一致，蘇建榮回應，會研究是否能否專案核准。

立法院財委會今天邀請財政部長蘇建榮針對公益彩券暨統一發票給獎辦法執行情形進行專題報告，賴士葆質詢，很多企業和民眾在俄烏戰爭爆發後捐款給政府的指定專戶，這筆捐款在報稅時能否全額抵稅？蘇建榮說，相關捐款是捐到賑災基金會，屬於財團法人的性質，根據所得稅法規定，捐款財團法人的抵稅上限是所得總額的20%，對政府的捐贈才能夠全額扣抵。

賑災基金會官網指出，這次賑助烏克蘭專案業經衛服部核准勸募，將以遵專款專用原則，用以協助烏克蘭醫療援助、難民收容安置及供應民生必需品等項目，募得款項將全數交由外交部統籌協調。截至3月16日上午8時，累計收到善款突破6億元。

賴士葆質疑，捐款烏克蘭活動既然是外交部發起，政府也宣稱力挺烏克蘭，他也很支持烏克蘭，建議政府應該要外加，也就是排除在所得總額20%的扣抵。蘇建榮說，這部分他會再了解看看，能否視為對政府的捐贈，政策上若需要專案核准，財政部會再研議看看。