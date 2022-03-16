訂定最高3.6%囤房稅 八縣市有共識

財政部長蘇建榮今（16）日於立法院財政委員會指出，全台將有八個縣市推動囤房稅最高稅率至3.6%，包括六都以及新竹縣、市等，已經對此有達成共識。

囤房稅是指《房屋稅條例》第5條所訂，針對非自住的住宅，所設定的差別稅率，最低1.5%，最高3.6%，過去多數縣市僅設定最低的1.5%單一稅率，僅台北市將最高稅率拉到3.6%。

立法院財政委員會今日邀請蘇建榮列席業務報告，蘇建榮會前受訪指出，目前瞭解到，六都及新竹縣市，都擬將非自住最高稅率，拉到法定的3.6%上限，這已經各地方政府的共識。

日前財政部曾邀集地方政府商議囤房稅議題，蘇建榮表示，各地方政府當中，只有一個縣市主張要提高法定的囤房稅稅率上限，拉高到3.6%以上；據瞭解，該地方政府應是指囤房稅行之有年的台北市。