降稅抗通膨 蘇建榮：財政部還有招

物價上漲引發民怨，財政部長蘇建榮表示，財政部已透過調降油氣類貨物稅、黃小玉營業稅等方式，從成本面減緩廠商漲價壓力。立委郭國文追問財政部是否還有招？蘇建榮說，進口關稅部分將責成海關再檢討，行政院物價穩定小組會持續滾動檢討，但涉及進口貨品主管機關，將由其權衡狀況。

立法院財政委員會今天邀請蘇建榮率所屬機關首長進行業務報告，林德福、郭國文、吳秉叡等立委關切國內通膨狀況，蘇健榮指出，從成本面來看，除了降稅，運費調漲也是重要因素，目前油氣類貨物稅、黃小玉營業稅都已調降，希望藉此降低廠商成本壓力，但運費等成本不是財政部能管的，所以只能減緩上漲幅度。

蘇建榮也說，如果廠商未將降稅利益反映在售價上，或是不合理漲價，行政院物價聯合稽查小組和國稅局會去看廠商的成本結構，如果成本沒漲、售價卻上漲，會透過稽查小組做適當處分。

至於財政部是否還有其他降稅手段可以壓抑物價上漲？蘇建榮說，進口關稅部分可責成海關再檢討，政院穩定物價小組會持續滾動檢討，但因為涉及農委會、經濟部等各貨品主管機關，將由各機關權衡狀況。

國營事業方面，台酒董事長丁彥哲表示，台酒是國營企業，有穩定物價的責任，暫時不會調旗下的商品。他說，原物料上漲是一個事實，目前米酒確定沒有調漲，泡麵還在觀察中，如果要調漲需要事先與通路溝通，現在還沒有啟動溝通機制。