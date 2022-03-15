手機報稅2.0上路 今年報稅更方便了

迎戰5月報稅季，北區國稅局表示，今年手機報稅服務將會大升級，包括年度所得、各類扣除額，以及扶養親屬人數等，今年起可透過手機直接申報，不必額外打開電腦或到國稅局申報。

官員指出，5月報稅季即將來臨，去年財政部首度推出手機報稅服務，也就是和各大電信業者合作，以行動電話號碼、身分證統一編號及健保卡卡號，完成「行動電話認證」，或以戶口名簿、自然人憑證等，以手機申報綜所稅。

去年首度推出此項服務後，獲全國84萬戶響應使用，官員表示，然而去年的服務內容比較陽春，只能查詢所得及扣除額資料後，直接以該資料申報繳稅，但如果要修改或補充資料的話，仍須採用電腦申報，或是到國稅局臨櫃辦理。

官員表示，今年財政部推出「手機報稅2.0」，民眾使用手機裝置進行申報及繳稅作業，經系統自動帶入申報戶成員的所得及扣除額資料後，若有其他資料要提示，或是內容有誤需修正，已經可以直接用手機編修了。

影響最大的項目，可能會在扶養親屬有變化的家庭，官員表示，由於扶養親屬與全戶可適用的免稅額有關，若今年要增加或減少扶養親屬，可以直接在手機上編修扶養資料。

官員表示，實際上除了扶養親屬之外，包括所得、各項扣除額等，都可以利用今年新增的編修模式，在手機上就完成綜所稅申報。

官員表示，若民眾有需要到國稅局諮詢，國稅局今年起除了當日線上取號、線上查詢叫號之外，還新增事前預約功能，開放最多提前三日預約臨櫃服務。