囤房大戶專案 查獲新北包租公漏報3,000萬收入

財政部持續清查全台囤房大戶漏稅情形，北區國稅局今（14）日指出，近期查獲新北市一名「專業包租公」，二年間漏報房租收入逾3,000萬元，輔導補稅300萬餘元。

北區國稅局今日例行記者會指出，配合財政部囤房大戶查核專案，近來查到一件大額漏報案件，新北市有位囤房大戶，名下有20多戶房屋，被國稅局盯上發函輔導後，補報了先前二個年度間，總額逾3,000萬元租金收入。

官員指出，這位囤房大戶的收入來源，就是以房租收入為主，而且做的是高檔房客的生意，每月每戶收租數萬元不等，可謂專業包租公。

雖二年間租金收入總額逾3,000萬元，官員表示，不過讓這位包租公扣除必要成本之後，再乘以綜所稅率最高級距40%，最後只補稅300萬餘元。

官員表示，這次全台各區國稅局出擊，遇到囤房大戶，原則上仍先輔導主動補報，因此這位新北包租公誠實揭露短漏所得後，僅收取本稅部分加計利息，國稅局沒有額外加罰。

據瞭解，日前北區國稅局才在新北五股地區，找到一名經營倉儲出租的二房東，手握18戶倉儲空間出租，三個年度補稅金額高達1,903萬元，新北市已成為囤房大戶專案查核的重點區域。

另外，中區國稅局亦在本波專案查核中，查獲一名醫師包租公，在台中一中商圈擁房高達91戶，四年間漏報約530萬元租賃所得，共計補稅212萬餘元。

雖然上述案件皆未進行裁罰，官員指出，已經被列管的囤房大戶，未來仍會是所得稅查核的重點，希望透過這一波全面輔導的做法，協助囤房大戶養成誠實申報的習慣，否則未來若有查獲短漏報，仍會依法開罰。

官員強調，此波囤房大戶查核專案，將持續執行至3月31日止，屆時還會再彙整全國各區國稅局的查核情形，綜合呈現給大眾。