快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

囤房大戶專案 查獲新北包租公漏報3,000萬收入

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
財政部持續清查全台囤房大戶漏稅情形。圖／本報資料照片
財政部持續清查全台囤房大戶漏稅情形。圖／本報資料照片

財政部持續清查全台囤房大戶漏稅情形，北區國稅局今（14）日指出，近期查獲新北市一名「專業包租公」，二年間漏報房租收入逾3,000萬元，輔導補稅300萬餘元。

北區國稅局今日例行記者會指出，配合財政部囤房大戶查核專案，近來查到一件大額漏報案件，新北市有位囤房大戶，名下有20多戶房屋，被國稅局盯上發函輔導後，補報了先前二個年度間，總額逾3,000萬元租金收入。

官員指出，這位囤房大戶的收入來源，就是以房租收入為主，而且做的是高檔房客的生意，每月每戶收租數萬元不等，可謂專業包租公。

雖二年間租金收入總額逾3,000萬元，官員表示，不過讓這位包租公扣除必要成本之後，再乘以綜所稅率最高級距40%，最後只補稅300萬餘元。

官員表示，這次全台各區國稅局出擊，遇到囤房大戶，原則上仍先輔導主動補報，因此這位新北包租公誠實揭露短漏所得後，僅收取本稅部分加計利息，國稅局沒有額外加罰。

據瞭解，日前北區國稅局才在新北五股地區，找到一名經營倉儲出租的二房東，手握18戶倉儲空間出租，三個年度補稅金額高達1,903萬元，新北市已成為囤房大戶專案查核的重點區域。

另外，中區國稅局亦在本波專案查核中，查獲一名醫師包租公，在台中一中商圈擁房高達91戶，四年間漏報約530萬元租賃所得，共計補稅212萬餘元。

雖然上述案件皆未進行裁罰，官員指出，已經被列管的囤房大戶，未來仍會是所得稅查核的重點，希望透過這一波全面輔導的做法，協助囤房大戶養成誠實申報的習慣，否則未來若有查獲短漏報，仍會依法開罰。

官員強調，此波囤房大戶查核專案，將持續執行至3月31日止，屆時還會再彙整全國各區國稅局的查核情形，綜合呈現給大眾。

囤房 國稅局 財政部 房租 租金 所得稅 綜所稅 房東

延伸閱讀

FED升息縮表定調…投資大戶：此時「不宜保守」 為什麼？

相關新聞

降稅抗通膨 蘇建榮：財政部還有招

物價上漲引發民怨，財政部長蘇建榮表示，財政部已透過調降油氣類貨物稅、黃小玉營業稅等方式，從成本面減緩廠商漲價壓力。立委郭...

南市查10件預售屋建案違規 不改正就罰鍰

台南市政府跨局處針對預售屋銷售聯合稽查，共有10件預售屋建案違規，地政局表示，如未能限期內改正，給予陳述意見後將依情節輕...

稅稅唸學堂／工程師調職 稅局憑這幾點要他賣房適用45%房地稅

蔡先生（化名）住台南，是南科的工程師，109年1月買進一戶大樓住宅，還來不及入住，公司通知升職，但調任竹科，於是蔡先生9月賣掉房子。他申報適用房地合一稅的非自願性因素，被南區國稅局駁回，適用稅率由20%調升為45%。怎麼會這樣？

國民黨：政府不追囤房稅是怕建商還是不在乎年輕人租屋

為健全社宅及租屋市場，國民黨立院黨團上午舉行「捍衛居住正義! 修法落實 刻不容緩」記者會，提出修法五大方向，包括提高租屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。