2月總稅收768億元 證交稅年增連二黑
財政部今（10）日公布最新稅收統計，2月總稅收768億元，年減2.7%；前二月累計稅收2,800億元，年增5.1%。其中由於股市震盪，2月證交稅實徵淨額僅110億元，年減13.9%，今年已連續兩個月負成長。
財政部表示，前二月累計稅收，包含綜所稅、關稅，以及總稅收都創同期新高。
2月實徵淨額與上年同月比較，以營業稅減少69億元、貨物稅減少45 億元、證券交易稅減少18億元較多，而綜合所得稅增加93億元、營利事業所得稅增加 25 億元。
累計1至2月實徵淨額與上年同期比較，以綜合所得稅增加187億元、營利事業所得稅增加56億元較多，惟貨物稅減少57億元、證券交易稅減少56億元。
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