快訊

南韓準總統尹錫悅愛妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

台獨工作者拚2024 賴清德開始擁抱中華民國？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青年租屋減壓 崔媽媽：租金應列特別扣除額、上限30萬

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國內房價仍持續攀升，連帶讓租金也水漲船高。居住正義團體上午舉辦記者會，呼籲將現行租金綜所稅扣除額，由標準扣除額改為特別扣除額，並將扣除額上限由目前的12萬元提高到30萬元，才能為青年、小家庭租屋族減壓。記者周志豪／攝影
國內房價仍持續攀升，連帶讓租金也水漲船高。居住正義團體上午舉辦記者會，呼籲將現行租金綜所稅扣除額，由標準扣除額改為特別扣除額，並將扣除額上限由目前的12萬元提高到30萬元，才能為青年、小家庭租屋族減壓。記者周志豪／攝影

國內房價仍持續攀升，連帶讓租金也水漲船高。居住正義團體上午舉辦記者會，呼籲將現行租金綜所稅扣除額，由標準扣除額改為特別扣除額，並將扣除額上限由目前的12萬元提高到30萬元，才能為青年、小家庭租屋族減壓。

居住正義團體上午記者會，也獲得跨黨派的4個黨團立委出席支持。

崔媽媽基金會指出，當前租金綜所稅扣除額12萬上限是2001年修法確定，但據主計總處2020年統計，全台家戶年平均租金支出已達18萬元（月租金1.5萬元），甚至內政部2020年社會住宅包租代管計畫，台北市平均月租金已達2萬元。

崔媽媽基金會推算，以配偶合併申報、年薪104萬元無子女家庭為例，若每年租金達30萬，依目前標準扣除額12萬元上限估算，採列舉扣除稅金竟要多繳2400元；若是扶養至少1名子女家庭，家庭年薪達134萬元，列舉也與標準扣除額稅金相同。

崔媽媽基金會認為，若租金支出改採特別扣除額，並將可扣抵稅額提高至30萬元，前述未扶養子女家庭可省下9700元至1萬2100元稅金，有撫養子女家庭更可省下1萬2400元租金，對難以購屋的青年家庭不無小補。

崔媽媽基金會表示，根據住宅狀況抽樣調查，2019年推估約有100.6萬戶租屋族，但當年度財政部稅賦署卻僅有2.7萬戶申報租金支出扣抵綜所稅，就代表當前所得稅扣抵稅制不具誘因。

崔媽媽基金會也提到，據知名房仲業2015年調查，台灣首次購屋的平均年齡已突破40歲，代表租屋已成青年重要居住選項，政府應再更合理降低租屋族負擔。

民進黨立委江永昌表示，當前租屋黑市情形嚴重，政府要納管、保障租屋族，除要落實租屋交易時價登錄機制，甚至強制登錄；相對的也要提高房東配合登記動機，像是將房東租金收入分離課稅。

國民黨立委吳怡玎也認同，認為當前房客要不要列舉扣抵所得稅，要看划不划算，但相對的房東意願也要顧及，才能雙管齊下納管，也保障青年租屋族權益。民眾黨立委蔡壁如則主張，保障弱勢居住權才是源頭，建議「囤房重稅、出租減稅」。

除所得稅扣抵稅額與稅制外，崔媽媽基金會今天也主張，未來應修法將租屋糾紛，比照等同消費糾紛處理，保障房東與房客權益。

租金 租屋

延伸閱讀

蘇建榮：台股基本面穩健 沒有暗示公股行庫進場

百花齊放 來大安森林公園「杜鵑花心心」打卡、拍美照

【癌友關懷】父母罹癌加重經濟壓力 獎助學金讓孩子安心求學

「家人－玉里傳芳」微電影今在北榮首映

相關新聞

重稅打房沒用？政府課45%房地合一稅 自己成為大贏家

房價高漲，政府出手打炒房的動作一波接一波，但房價卻越打越高。根據財政部上月統計，房地合一稅去年稅收暴增，達到304億元，年增金額為153億元；契稅收入也創歷史新高，達到178億元，年增金額16億元。

青年租屋減壓 崔媽媽：租金應列特別扣除額、上限30萬

國內房價仍持續攀升，連帶讓租金也水漲船高。居住正義團體上午舉辦記者會，呼籲將現行租金綜所稅扣除額，由標準扣除額改為特別扣...

總公司分公司調貨 須開發票

總公司、分公司之間調貨，留意營業稅的規定，北區國稅局表示，若總、分支機構平時是分開報繳營業稅，內部互相調撥貨物時，也有開...

員工特休未休 應計入工資

勞保局昨（9）日表示，員工於前一年度應休未休之特別休假，雇主應按日數發給工資，並計入員工之月薪資總額，因此，必須申報調整...

仲介人抽佣 減除成本繳稅

個人介紹生意並抽佣，記得須申報相關收入，台北國稅局表示，這筆收入可以依經紀人的執行業務標準，減除20%成本，僅就剩餘部分...

分割遺產 不必擔心多繳稅

台北國稅局表示，在多人繼承遺產的案件中，繼承人間若協議分割遺產，即便有人拿得多、有人拿得少，皆不會構成贈與，不必擔心衍生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。