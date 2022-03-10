青年租屋減壓 崔媽媽：租金應列特別扣除額、上限30萬

國內房價仍持續攀升，連帶讓租金也水漲船高。居住正義團體上午舉辦記者會，呼籲將現行租金綜所稅扣除額，由標準扣除額改為特別扣除額，並將扣除額上限由目前的12萬元提高到30萬元，才能為青年、小家庭租屋族減壓。

居住正義團體上午記者會，也獲得跨黨派的4個黨團立委出席支持。

崔媽媽基金會指出，當前租金綜所稅扣除額12萬上限是2001年修法確定，但據主計總處2020年統計，全台家戶年平均租金支出已達18萬元（月租金1.5萬元），甚至內政部2020年社會住宅包租代管計畫，台北市平均月租金已達2萬元。

崔媽媽基金會推算，以配偶合併申報、年薪104萬元無子女家庭為例，若每年租金達30萬，依目前標準扣除額12萬元上限估算，採列舉扣除稅金竟要多繳2400元；若是扶養至少1名子女家庭，家庭年薪達134萬元，列舉也與標準扣除額稅金相同。

崔媽媽基金會認為，若租金支出改採特別扣除額，並將可扣抵稅額提高至30萬元，前述未扶養子女家庭可省下9700元至1萬2100元稅金，有撫養子女家庭更可省下1萬2400元租金，對難以購屋的青年家庭不無小補。

崔媽媽基金會表示，根據住宅狀況抽樣調查，2019年推估約有100.6萬戶租屋族，但當年度財政部稅賦署卻僅有2.7萬戶申報租金支出扣抵綜所稅，就代表當前所得稅扣抵稅制不具誘因。

崔媽媽基金會也提到，據知名房仲業2015年調查，台灣首次購屋的平均年齡已突破40歲，代表租屋已成青年重要居住選項，政府應再更合理降低租屋族負擔。

民進黨立委江永昌表示，當前租屋黑市情形嚴重，政府要納管、保障租屋族，除要落實租屋交易時價登錄機制，甚至強制登錄；相對的也要提高房東配合登記動機，像是將房東租金收入分離課稅。

國民黨立委吳怡玎也認同，認為當前房客要不要列舉扣抵所得稅，要看划不划算，但相對的房東意願也要顧及，才能雙管齊下納管，也保障青年租屋族權益。民眾黨立委蔡壁如則主張，保障弱勢居住權才是源頭，建議「囤房重稅、出租減稅」。

除所得稅扣抵稅額與稅制外，崔媽媽基金會今天也主張，未來應修法將租屋糾紛，比照等同消費糾紛處理，保障房東與房客權益。