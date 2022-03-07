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查過了不會再查？恰相反...營業稅專查有紀錄者

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

被查過稅了，所以被選查的風險降低？今年營業稅的選查剛好相反，中區國稅局列為優先選查的，剛好是有紀錄者，包括被多次檢舉過的、有漏開發票記錄的。

中區國稅局表示，實地稽查統一發票開立已經展開。官員說：「這是一整個年度的例行性查核。」亦即選案查核到年尾。

今年優先選查四類營業人，中區國稅局官員說，各國稅局選查原則幾乎都一樣。四類營業人是：

一、 經常被檢舉未開立統一發票之營業人。二、 已有漏開統一發票紀錄之營業人。

為避免被解讀為擾民，通常會儘量避開選查同一個營業人，但官員解釋，今年會從過去有過逃漏記錄的，被檢舉漏開發票次數多的，選案查核。 「有點複查的味道。」

三、 申報銷售額明顯偏低之營業人。官員解釋，高低是和地區的同業比。「人家生意比你差，報得比你高。那你可能被選查。」或者「開的發票金額老是很低，例如總開10塊錢，但明明店裹的每筆消費金額幾乎都不只10塊錢。」

四、 長期累積巨額留抵稅額或異常之營業人。官員說，這類人指的是「進的比賣出去的多，」而且是長期地進的比出去的多，長期是指一直以來都這樣，通常是一年以上。「這樣做生意早虧大了，這不合理。」所以也列為選案查核對象。

怎麼查呢？中區國稅局官員說，稅務員會成為消費者，實地查核。「國稅局會撥經費，讓稅務員去消費。」我們選案不會選得太早，會逐批選案，連稅務員都不會太早知道近期會去查核那一家。

國稅局 統一發票 營業稅

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