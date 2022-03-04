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303大停電 檢方將連帶追查去年513、517停電原因

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商家受303大停電影響 營業稅有望減免

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
台電興達電廠開關場事故，釀成全台大停電，約五百四十九萬戶受波及，高雄到昨晚仍無法正常供電，大寮區一間大賣場有許多民眾前來搶購手電筒。資料照／記者劉學聖攝影
台電興達電廠開關場事故，釀成全台大停電，約五百四十九萬戶受波及，高雄到昨晚仍無法正常供電，大寮區一間大賣場有許多民眾前來搶購手電筒。資料照／記者劉學聖攝影

303大停電影響遍及全台多個地區，財政部賦稅署今（4）日表示，受到停電影響的小規模營業人，各區國稅局提供減徵營業稅的措施，商家可主動提出申請，國稅局將從寬認定；針對停電規模最大的高雄地區，國稅局正在全面盤查受影響商家，規畫自動減徵措施。

本次停電事件影響範圍廣泛，特別以台電興達電廠所在的高雄地區，停電影響最為劇烈，財政部賦稅署指出，受停電事件影響的商家，依《營業稅特種稅額查定辦法》第3條規定，可以向國稅局反映，調減當期營業額及營業稅。

賦稅署表示，對於使用發票的營業人而言，各期營業額的多寡，都直接反映在當期的發票紀錄上，營業額不佳，營業稅也會自然減少。

然而多數未使用發票的小商家，都是由國稅局查定各月營業額，按季課徵營業稅，因此當營業額受影響時，若未特別反映讓國稅局知道，可能會維持原訂標準課稅。

過去一年多來，已有多次因天災、人禍而減免小規模營業稅，賦稅署指出，譬如受新冠疫情影響的產業，甚至是經指揮中心公告不得營業者，各區國稅局已全面減免其營業稅。

除此之外，衛福部桃園醫院周邊爆發疫情時，則是由當地國稅局主動調查區域內受影響商家，提供減稅措施；至於零星地區的停電事件，則採個案申請調減。

賦稅署表示，這次停電影響百萬餘戶，但只有採查定課稅的營業人，屬於需要國家主動協助減稅的類別，目前未規畫全面減免，而是授權各區國稅局調查轄內的受影響戶、依法調減本期營業額及營業稅。

高雄國稅局指出，這次大停電事件，就連國稅局也受波及，恐怕高雄全區都受影響，復電後已經通知各個稽徵所，調查轄內受影響的商家。

至於減稅幅度，國稅局指出，雖然受影響營業天數僅一天，但若營業人提出其他理由或受影響事證，譬如停電造成生鮮食品、庫存損失，國稅局將會從寬認定，盡可能給予合理幅度的減免。

停電 303大停電

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