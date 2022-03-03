4月起空運快遞全面管制 僅開放電商業申請通關
財政部關務署今（3）日表示，為了防杜非洲豬瘟及其他違禁品，今年4月開始，將全面限縮空運快遞貨物併袋通關，僅有條件放行電商業者，申請以少量貨物併袋通關，即日起開放業者提出申請。
官員指出，為了加強邊境查緝效能，阻絕隱含非洲豬瘟的肉製品，以及毒品等重大違禁物品，海關分三階段逐步限縮空運貨物通關的資格。
在前二波當中，第一階段是從去年11月起實施，來自非洲豬瘟疫區的東南亞共十個國家，其空運快遞貨物不得採取併袋通關，以免影響X光檢驗判讀的影像；第二階段則從去年12月開始，全面限縮空運來台貨物的併袋資格，每個分號的件數不得逾十件。
從今年4月開始，空運限制將走入第三階段，官員表示，原則上空運貨物將全面禁止併袋報關；僅會有條件放行少數電商平台，可以將少量貨物併袋報關。
官員指出，諸如蝦皮、淘寶、Amazon等電商平台，其空運進口的快遞貨物，多為民眾在網購平台購買的生活日用品或消費品，特色是來源單純、件數少、體積小、重量輕，即便少量併袋，海關人員仍可清晰判讀X光影像。
財政部表示，空運貨物併袋新制將在下個月上路，即日起將受理電商業者主動提出申請，取得併袋通關的資格，以便讓國人更快拿到網購的貨物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言