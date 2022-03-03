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4月起空運快遞全面管制 僅開放電商業申請通關

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

財政部關務署今（3）日表示，為了防杜非洲豬瘟及其他違禁品，今年4月開始，將全面限縮空運快遞貨物併袋通關，僅有條件放行電商業者，申請以少量貨物併袋通關，即日起開放業者提出申請。

官員指出，為了加強邊境查緝效能，阻絕隱含非洲豬瘟的肉製品，以及毒品等重大違禁物品，海關分三階段逐步限縮空運貨物通關的資格。

在前二波當中，第一階段是從去年11月起實施，來自非洲豬瘟疫區的東南亞共十個國家，其空運快遞貨物不得採取併袋通關，以免影響X光檢驗判讀的影像；第二階段則從去年12月開始，全面限縮空運來台貨物的併袋資格，每個分號的件數不得逾十件。

從今年4月開始，空運限制將走入第三階段，官員表示，原則上空運貨物將全面禁止併袋報關；僅會有條件放行少數電商平台，可以將少量貨物併袋報關。

官員指出，諸如蝦皮、淘寶、Amazon等電商平台，其空運進口的快遞貨物，多為民眾在網購平台購買的生活日用品或消費品，特色是來源單純、件數少、體積小、重量輕，即便少量併袋，海關人員仍可清晰判讀X光影像。

財政部表示，空運貨物併袋新制將在下個月上路，即日起將受理電商業者主動提出申請，取得併袋通關的資格，以便讓國人更快拿到網購的貨物。

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