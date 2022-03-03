加強查緝 海關：4月1日起一般貨物取消併袋

財政部關務署今天宣布，為進一步提升海關在邊境上的查緝效能，阻絕非洲豬瘟肉製品及毒品等重大違禁物品於境外，將於4月1日實施一般貨物全面取消併袋、電商貨物有條件少量併袋的措施。

關務署說，考量空運快遞貨物專區貨棧倉容不足，短期內無法因應全面逐件通關所需，為縮短民眾網購貨物等待時間，4月1日將對電商貨物同意有條件少量併袋通關，一般貨物則全面取消併袋通關。由於電商貨物多為民眾於大型知名網購平台購買的生活日用品或消費品，特性為來源單純、件數少、體積小、重量輕等，少量併袋關員仍可清晰判讀X光影像，可兼顧海關邊境安全查緝、民眾網購貨物便捷通關及倉容不足現況。

海關是在今年11月1日起，實施第一階段東南亞10國非洲豬瘟疫區的空運快遞貨物不得併袋通關，第二階段自110年12月1日起，其餘地區限制併袋分號件數不得逾10件，第三階段則是4月1日實施「一般貨物全面取消併袋；電商貨物有條件少量併袋」。

關務署表示，快遞業者應遵守相關規定，若經查獲利用併袋通關違法夾藏輸入重大違禁物品，或將非電商貨物併袋通關等情事，海關視情節輕重，停止或取消併袋通關資格；海關將落實業者管理且執行到位，對違章快遞業者予以嚴懲停權，以維護海關公權力的執行。