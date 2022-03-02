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剛需購屋族成重稅犧牲者 全台1月稅額較去年增203%

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

政府打炒房政策接二連三，其中房地合一2.0對於投資客來說，更是一大打擊。財政部公布最新房地合一稅收，今年1月全國稅額達21.9億，增加稅額為14.69億，較去年同期成長203%，創同期新高，有17個縣市稅收增加一倍以上，六都中以桃園市成長476.3%最多，非六都中以新竹縣成長708.4%最狂，而繳稅金額增加最多的為台中市，為2.31億。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，雖然今年一月份因為沒有過年，工作期間較長，不過由於納入預售屋，加上持有期間延長，讓許多賣方稅負成本增加，也帶動了各區的房地合一稅額成長。

徐佳馨指出，房地合一上路後，確實有許多低價區和題材區房價漲翻天，不脫是許多售屋人趁著市場大好，將稅賦做一轉嫁，特別是房地合一2.0去年7月上路後，投資客、賣方先是觀望，後來趁勢拉高房價，讓稅負由買方負擔。國庫豐收之外，也讓人看到政府打房越打越高的怪象，剛需購屋人反而得為這一切買單。

綜觀各行政區表現，在同期稅額增加數上，六都中台中市以2.3億成為繳稅王，桃園增加2.24億緊追在後，臺北市增加2.12億名列第三；在成長率上，新竹縣以708.4%成長最多，桃園市476.3%次之，花蓮縣以372.1%名列第三。

徐佳馨指出，在房地合一2.0納入預售屋與延長期間之後，各地區稅額大增，其中以預售屋交易較多的區域，受惠最多；此外，近年來因熱錢流入低價區帶動的房價漲勢，也充分反映在稅收之中。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，政府稅改頻頻，在房地合一2.0上路之後，因為納入預售，市場上不乏預售時期取得，成屋出售因認定期間不同，被迫補稅的例子，提醒消費者如果要賣屋，且是在2016年之後取得者，一定要確認期限與稅額，避免被國稅局要求連補帶罰，增加無謂困擾。

資料來源／住商不動產企劃研究室
資料來源／住商不動產企劃研究室

房地合一 預售屋

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