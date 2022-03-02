17縣市房地合一稅收翻倍 專家嘆購屋人成犧牲者

財政部公布最新房地合一稅收，今年1月達21.9億，續創同期新高。和去年1月相比，全國稅額增加逾兩倍，有17個縣市稅收增加一倍以上，六都中以桃園市成長476%最多，非六都以新竹縣成長708%最狂，繳稅金額增加最多為台中市，單月達4億元。

徐佳馨表示，房地合一2.0去年7月上路後，投資客、賣方先是觀望，隨著市場持續升溫，紛紛把房地合一重稅轉嫁給賣方，拉高房價，由買方負擔。這是近半年多來各地房價一路攀升原因之一，也是政府打房政策接二連三，房地合一稅卻不斷創高主因。

她說，這種情況在房價還有空間的題材區、低價區，尤其明顯，很多售屋人心中已經有一個獲利的數字，稅負部分就直接加在售價，變相由買方承擔。新制上路，投資客照賣不誤，國庫豐收，有剛性需求的購屋人則成了重稅下的犧牲者。

根據住商機構統計財政部資料，今年1月全國房地合一稅收共21.9億，較去年1月7.2億，大增14.6億餘元，增幅高達203%。

各行政區表現，新竹縣稅額成長708%最多，桃園市476%居次，花蓮縣以372%名列第三。全國22縣市，有17個縣市成長逾一倍，僅嘉義縣、南投、連江、彰化、基隆低於一倍，不過基隆也達98%。

六都中台中市單月稅收4億成為繳稅王，其次為新北市、台北市。稅收增加也以台中市增加2.3億最多，桃園增加2.24億緊追在後，台北市增加2.12億名列第三。

徐佳馨指出，在房地合一2.0納入預售屋與延長期間之後，各地區稅額大增，其中以預售屋交易較多的區域，受惠最多；此外，近年來因熱錢流入低價區帶動的房價漲勢，也充分反映在稅收之中。